Maestros de Torreón reclaman por irregularidades

Ayer se cumplieron cinco días de plantón en las oficinas regionales de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ubicadas en el municipio de Torreón.

En esta sede, docentes de la Alianza Magisterial de La Laguna acusan supuestas irregularidades en materia financiera y también están recopilando quejas de docentes falta de pago de las pólizas de defunción y presuntos fraudes relacionadas con las financieras.

El acceso principal de las oficinas tienen un letrero que dice "Clausurado" y se acompañan pancartas que dicen: "Paguen las pólizas de defunción del FSM. No sean sinvergüenzas y abusones. Las familias de los deudos las necesitan", "Denunciamos el saqueo de las finanzas de la sección 35, fuera el actual comité", "Somos muchos trabajadores que no solicitamos préstamos y nos están haciendo cobro de financieras. ¡Auxilio!, ¿ahora quién podrá ayudarnos?, el SNTE no porque ellos fueron".

El maestro Juan Ramos, miembro de la Comisión Política dijo que hasta ahora no han tenido respuesta de la dirigencia sindical.

"Aquí el problema es que ellos dicen que no hay dinero pero a los compañeros les descuentan 40 pesos por mes de la póliza, es general, los que ya se jubilaron dejaron su póliza pagada. Si somos unos 23 mil maestros de a 40 pesos, pues ¿cuánto llega cada mes?, tienen tres años que no pagan las pólizas, ese dinero ¿dónde lo tienen?", apuntó.

REUNIÓN

Mencionaron que buscan una reunión con representantes nacionales del Sindicato para abordar el tema.

Hay que recordar el pasado mes de agosto, docentes de la sección 35 presentaron ayer una denuncia formal contra quien resulte responsable ante la Fiscalía General del Estado, delegación Laguna I, por supuestos delitos de administración fraudulenta, abuso de confianza y enriquecimiento ilícito. Esto fue luego de que se retrasara el pago del ahorro 2022.