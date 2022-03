Tía de Belinda confirma relación de la cantante con su primo

Semanas atrás luego de que la cantante y actriz Belinda y el cantante de regional mexicano, Christian Nodal, terminaron con su noviazgo y compromiso, muchos rumores comenzaron a surgir respecto a la razón del fin de su relación. Una de ellas, un supuesto romance de la cantante con su primo hermano Jorge Peregrín.

Fueron los periodistas Elisa Beristain y Javier Ceriani, en su programa de espectáculos "Chisme No Like", en donde revelaron que la intérprete de Bella Traición mantuvo una relación sentimental y sexual con su primo hermano.

Luego de varias especulaciones, y acusaciones; en el programa invitaron a Rocío Peregrín, hermana de Ignacio Peregrín, padre de Belinda.

Rocío Peregrín señaló que Belinda no la conocía, hasta hace poco supo de su existencia debido a problemas que existen en la familia por problemas de dinero. Asegurando un fraude de parte del padre de Belinda hacía sus hermanos.

Por otro lado, dijo que hace poco Belinda estuvo en su casa, cuando la cantante fue a Madrid. Señaló que la invitaron a una cena, "teníamos mucha ilusión de conocerla".

Aseguró que Belinda se puso a llorar y le contó que su padre había dejado de ser su padre para convertirse en su manager:

"Me dio pena esta niña, me dijo que ella trabajaba mucho, que ella desde muy pequeña trabajó. Cuando mi hermano comenzó a ver el potencial de esta niña, dejó de ser padre y se convirtió en manager. Yo estoy contando lo que me dijo ella a mí".

Por último, la cuestionaron sobre el romance entre Belinda y su primo:

"Lo puedo confirmar que si hubo una relación, lo sabíamos todos", dijo Rocío Peregrín.