The Weeknd regresa a México con su gira After Hours Till Dawn'

The Weeknd sorprende a sus fanáticos mexicanos al lanzar nuevas fechas para su gira After Hours Till Dawn'.

Actualmente, The Weeknd goza de gran popularidad en el mundo artístico, y es que ha sido gracias a sus éxitos como Blinding Lights, Save Your Tears, Earned It y muchos más que lo ayudaron a catapultar su carrera al estrellato mundial.

Ahora, "la fiebre" del cantante canadiense ha tocado tierras aztecas, y se ha revelado que estará de regreso en México este 2023, pero prepárate, ya que solo habrá una fecha.

¿Cuándo viene The Weeknd a México?

Los fanáticos mexicanos podrán disfrutar de sus canciones en vivo el próximo 29 de septiembre en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Preventa y venta

Venta anticipada Spotify para fans seleccionados será este miércoles 7 de diciembre de 2022. 14:00 A 23: 00 horas.

Preventa Citibanamex: 7 de diciembre de 2022. 14:00 a 23: 00 horas.

Venta general: jueves 8 de diciembre de 2022. 14:00