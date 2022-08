The Rolling Stones le dan un nuevo aire al video de We Love You

The Rolling Stones y ABKCO Music & Records Inc. lanzaron el video musical oficial de We Love You, filmado originalmente en 1967.

La "película promocional" dirigida por Peter Whitehead (como se denominó a los videos en el pre-Era MTV) se ha restaurado recientemente en 4K.

El clip incluye referencias visuales a la infame redada de Redlands de febrero de 1967, que involucró a Mick Jagger, Keith Richards y la cantante Marianne Faithfull, el juicio penal posterior, así como la redada antidroga de Brian Jones ese mismo año.

FOTO: ESPECIAL

Grabado en los Olympic Studios en el verano de 1967, We Love You tiene a Brian Jones en el mellotron, Nicky Hopkins al piano y los coros de John Lennon y Paul McCartney, quienes le devolvieron el favor justo después de que Jagger y Richards contribuyeron con voces a All You Need is Love de The Beatles.

Ligeramente disfrazada como una declaración general de amor, la canción es en realidad un himno antiautoritario ("Nunca nos ganarás/Tus uniformes no me quedan”) cantada por Jagger con música de influencia marroquí.

FOTO: ESPECIAL

Las cadenas que se arrastran y los efectos de sonido de la puerta de la prisión que comienzan la canción y se ilustran en el video se inspiraron en la redada policial del 12 de febrero de 1967 en la casa de Keith Richards en Redlands, West Wittering, Sussex.

Antes de este evento, el tabloide británico News of the World había publicado una serie de historias sensacionalistas sobre el uso de drogas de las estrellas del pop, incluido Mick Jagger, quien luego demandó al periódico por difamación.