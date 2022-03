The Batman sorprende a laguneros

Con una gran afluencia de laguneros se estrenó ayer la película The Batman en los complejos cinematográficos de la región.

Cinépolis Cuatro Caminos recibió a bastantes habitantes de la Comarca que buscaban ser los primeros en conocer una nueva historia de "El Caballero de la Noche", esta vez en la piel de Robert Pattinson y bajo la dirección de Matt Reeves.

Niños, jóvenes y adultos se dieron cita en dichos cines, motivados por los buenos comentarios que ha recibido el largometraje y porque son fans de "Bruce Wayne".

Javier Salas comentó a El Siglo de Torreón que le dio mucho gusto ver que la cinta tiene críticas positivas.

"Los fans de 'Batman' estábamos con bastante zozobra, pero todo indica que Warner hizo bien las cosas y Matt encabezó bien el proyecto", manifestó.

Con una playera de Batgirl, la joven Idalia M. Sánchez compartió que aunque Marvel ha tomado fuerza en los últimos años, los personajes de DC Comics, como "Batman", cuentan con una historia que definió como, "impresionante".

"El furor de los Avengers es reciente, pienso que gran parte de las personas, nacimos y crecimos con Batman, Superman o Wonder Woman. No he leído las críticas, pero espero que esta película esté padre", manifestó Sánchez.

Y vaya que los comentarios de los críticos han sido favorables. Para Alex Stedman, de IGN, The Batman es, "apasionante".

"Un thriller psicológico apasionante, hermoso y a veces genuinamente aterrador que le da a 'Bruce Wayne' la sensata historia de detectives que se merece. Robert Pattinson está estupendo", sostuvo.

"Lo que hace que la película sea tan genial es su voluntad de desmantelar y cuestionar el concepto mismo de los superhéroes", mencionó Peter Debruge de Variety.

Por su parte, Ross Bonaime de Codillier aseguró que, "Reeves ha hecho la mejor película de 'Batman' desde 'The Dark Knight', con un mundo cautivador y exuberante que revitaliza a unos personajes que ya hemos visto en la pantalla infinidad de veces".