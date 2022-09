¿Thalía ya no le habla a Laura Zapata por culpa de Yolanda Andrade?

La guerra de declaraciones entre Laura Zapata y Yolanda Andrade parece no tener fin, pues ahora fue la villana de telenovelas la que lanzó un contundente mensaje en contra de la presentadora de "Montse & Joe", a quien acusó de ser la responsable de poner en jaque la relación con su hermana Thalía.

"No, no (me he comunicado con Thalía) y ahora, si me habla, quién sabe si me encuentre, porque ya la bloqueé", señaló la actriz con una sonrisa.

(FOTO: ESPECIAL)

En otro momento de la entrevista, Laura Zapata fue cuestionada de forma directa si la ruptura con su hermana Thalía había sido ocasionada por las declaraciones de Andrade, en las que aseguraba que durante muchos años vivió a costillas de la intérprete de "Arrasando", quien supuestamente le enviaba de forma mensual una fuerte cantidad para que cuidara de su abuela doña Eva Mange, quien falleció el pasado mes de junio.

"No, ¿qué les digo? Los perros ladran, es lo único que puedo decir en referencia a esa persona (Yolanda Andrade), los perros ladran y a mí nadie me va a utilizar para su fama, no voy a subir a mi nivel a alguien que no…", sentenció Laura Zapata, quien pidió abruptamente cambiar de tema.

(FOTO: ESPECIAL)

Hasta el momento, Yolanda Andrade no ha respondido a este nuevo ataque de Laura Zapata; sin embargo, se desconoce si tenga pensado ofrecer nuevas declaraciones, pues en su último embate, se mostró satisfecha por "haberle cerrado el hocico" a la actriz de 66 años.