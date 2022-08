Thalía vuelve a su papel de 'Marimar'

Con un mensaje emotivo y donde además resalta que las nuevas generaciones están descubriendo su carrera como actriz, Thalía sorprendió a sus seguidores al mostrar el vestuario original que caracterizaba a su personaje en la telenovela "Marimar".

A través de su cuenta de Instagram, la cantante se volvió a meter en el papel de "la costeñita" mostrando todo el proceso que en el año 1994 realizaba para protagonizar una de las producciones más exitosas que trabajó con la empresa Televisa junto a Eduardo Capetillo.

"En mis sueños más alucinantes jamás hubiera imaginado que este personaje sería parte de mí durante mi vida. Y claro con mucha razón, ya que le metí todo el corazón, la pasión y mi estilo personal de cómo crear a mi Costeñita ideal, es decir, una parte real de mi persona está plasmada por siempre en cada escena que filmamos.

"Más de dos décadas después, 'Marimar' sigue conquistando corazones y audiencias variadas en todos los territorios, de todas las generaciones y sin barrera de lenguaje.

"Lo que yo sentí en el momento en el cual me empecé a caracterizar una vez más, pero más de 20 años después, me hizo llorar de alegría y recordar una avalancha de momentos inolvidables", escribió junto a un video en el que realizó toda la rutina de maquillaje y peinado, resaltando que en aquel tiempo no existían buenos bronceadores, los cuales utilizaba como un recurso al interpretar a una joven pobre que fue criada por sus abuelos en la Costa, y que siempre estaba acompañada de su perro "Pulgoso".

También, resaltó que encontrarse con este vestido fue algo mágico, sobre todo en un momento donde se han creado "challenges" virales sobre el tema oficial de la telenovela y que ella interpreta.

"Me divertí mucho haciéndolo para todos ustedes… aunque tengo que admitir, que también lo hice para mí… y me alegro algo escondidito que tenía en el corazón".