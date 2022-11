¿Thalía llamó 'patética' a Shakira? Supuesto video causa polémica

El estreno de Monotonía de Shakira rompió la escena recientemente no solo por sus aspectos musicales, sino por revelar gran parte de la personalidad de la intérprete tras el rompimiento con Gerard Piqué; sin embargo, algunos usuarios de redes sociales aseguran que no a todos les cayó bien este tema y que una de esas personas es Thalía.

En plataformas virtuales, llegó a difundirse un video donde la cantante y actriz de telenovelas mexicanas supuestamente había reaccionado de forma grosera al tema de la colombiana, tachándola de "patética" y opinando, además, sobre su relación con Piqué.

"La canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere", son las palabras que se le adjudican a la intérprete de Amor a la mexicana.

Sin embargo, al parecer todo es falso, pero ha sido replicado en las redes, derivando en que algunos fans de Thalía pidan que no sea crea nada de estas supuestas declaraciones, al tiempo que los seguidores de Shakira que desconocen la fuente de estas palabras se han ido en contra de la mexicana.

MONOTONÍA

El tema y video de Monotonía, producción en la cual Shakira hace mancuerna con Ozuna, se estrenaron a mediados de octubre y, a 12 horas de su estreno, el material visual ya sumaba más de nueve millones de reproducciones en YouTube, visualizaciones que lo posicionaron en el número uno de tendencias musicales en la plataforma.