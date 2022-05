Termina la espera y llega Doctor Strange a La Laguna

A partir de hoy la locura se desatará en la Comarca Lagunera, una lucha épica en la que la magia será el eje principal de la acción se desplegará en todas las salas de la región.

Este miércoles se proyectará en los cines de La Laguna la esperada película de Marvel Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, en la que "Scarlet Witch" (Elizabeth Olsen) y "Doctor Strange" (Benedict Cumberbatch) son los protagonistas.

Para las funciones de hoy ya no hay boletos en ciertos complejos, pues se agotaron durante la preventa, y es que en la Comarca hay cientos de fans del Universo de Marvel.

De acuerdo con la sinopsis oficial, ahora que "Iron Man" y el "Capitán América" se han ido después de la batalla ocurrida en Vengadores: Endgame, se espera que "Doctor Strange" salve al mundo de nuevas amenazas.

Pero al utilizar su magia para manipular el tiempo y el espacio a voluntad con un hechizo prohibido que ejecutó en la trama de Spider-Man: No Way Home ha abierto la puerta a una misteriosa locura llamada el Multiverso.

Con el fin de restaurar el mundo donde todo está sufriendo ajustes, "Doctor Strange" busca la ayuda de "Wong", el nuevo hechicero supremo, y de la "Bruja Escarlata", sin saber que una tremenda locura se desatará.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness recién tuvo su premier en Los Ángeles, California. Los críticos especializados que ya vieron el filme, dirigido por Sam Raimi, le han dado comentarios muy positivos; tan es así que en la página de Rotten Tomatoes tiene una calificación de 80 sobre 100 hasta la tarde de ayer.

En una entrevista que dio Sam a la revista Rolling Stone, comentó que se trata del filme más complicado que ha hecho en su trayectoria.

"Es probablemente la película más compleja en la que he tenido algo que ver. No solo se trata de un personaje, o incluso de cinco personajes, sino de versiones multiversales de esos personajes, y cada uno tiene una historia.

"Contar esta historia requirió un esfuerzo gigante. Tenía que ser grande porque no solo tenía que pintar una imagen de nuestro universo, sino también de múltiples universos. Fue una gran oportunidad para emparejar a dos de los superhéroes más poderosos", mencionó.

Los fans de Marvel se encuentran contentos de que Sam dirija este filme, ya que él ya no había laborado con la casa de los "Avengers" desde la trilogía de "Spider-Man" de Tobey Maguire.

"Marvel me permitió total libertad creativa, pero tenía que seguir la tradición de Marvel, así que a pesar de que tenía total libertad las películas anteriores y hacia dónde quiere ir Marvel en el futuro realmente dirigieron el camino de una manera increíblemente específica.

"Dentro de esos parámetros tengo libertad, pero tengo que contar la historia de esos personajes de una manera que se relacione con todas las propiedades simultáneamente", explicó a fondo.

Por su parte, Benedict comentó a la prensa internacional que encarnar al "Doctor Strange" ha sido fascinante.

"Creo que es emocionante cuando sabes que vas a desafiar a un personaje y probar sus límites, y ver cómo los desafíos lo van cambiando, en quién se transforma al final.

"Creo que es un poco como una progresión, una experiencia de aprendizaje para él, de su desarrollo. Al mismo tiempo, es un medio para abordar la nueva fase, la más fantástica del MCU, esta cuarta fase del multiverso", mencionó.

En el canal de Youtube de Marvel, Elizabeth Olsen habló de la evolución de su personaje, "Wanda", en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura."Estoy muy emocionada, al igual que los fans. Estoy segura de que ellos verán una gran evolución en 'Wanda Maximoff'. Los fanáticos aprobaron por mucho WandaVision y ahora están listos para emprender un nuevo viaje con ella", externó a los medios durante la alfombra roja de la proyección del filme, que tuvo lugar en Los Ángeles, California.