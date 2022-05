Termina juicio y continúa pelea de Johnny Depp y Amber Heard

A pesar de que el juicio de Johnny Depp y Amber Heard tomó gran relevancia en estos últimos meses, es importante mencionar que esta batalla legal ya tiene varios años de haber comenzado.

Fue a inicios del 2018 cuando la estrella de Aquaman publicó un artículo en The Washington Post en donde afirmaba que habría sido una mujer que sufrió violencia doméstica, y a pesar de que Amber no mencionó directamente a Johnny en el artículo, el actor de Piratas del Caribe demandó a su ex pareja por 50 millones de dólares por difamación, provocando que Amber hiciera una contrademanda por 100 millones.

A partir de ese momento, ambos artistas se enfrascaron en una pelea legal, la cual continuaría hasta este 2022, siendo uno de los juicios más mediáticos.

-

Mientras el jurado llega a un veredicto con respecto a las demandas de los actores, vale la pena recordar algunos de los momentos más impactantes del juicio de seis semanas.

MOMENTOS CONTROVERSIALES DEL JUICIO

Durante este juicio han ocurrido diversos momentos bastante relevantes para el caso, los cuales pueden ser para el beneficio y perjuicio de ambos.

Amber Heard mencionó frente al jurado que Depp presuntamente le había introducido una botella de cristal en sus partes íntimas hasta sangrar, y a pesar de que la actriz no pudo presentar pruebas de lo sucedido, esto pudo ser perjudicial para el actor.

Por otro lado, otro de los momentos más controversiales fue cuando ambos contaron su versión sobre la pelea en la que Depp perdió medio dedo.

Esta disputa sucedió en 2015, y en la versión de Heard, ella fue agredida sexualmente por el actor, mientras que él cuenta que perdió la punta del dedo de en medio cuando Heard le arrojó una botella de vodka, y uno de los fragmentos provocó el corte. Durante su interrogatorio, Amber señaló que las agresiones de Depp sucedieron cuando él estaba bajo los efectos de las drogas y el alcohol.

LOS POLÉMICOS MENSAJES DE PAUL BETTANY CON JOHNNY DEPP

Durante el primer juicio del actor contra The Sun, se filtraron una serie de mensajes de texto que Depp tuvo con el protagonista de WandaVision, Paul Bettany, en donde aseguraba que Johnny Depp "quería quemar a Amber".

En un mensaje de texto, Johnny escribió: "¡Quememos a Amber!", a lo que Paul responde: "Pensándolo bien, no creo que debamos quemar a Amber. Es una compañía encantadora y agradable a la vista (...) Por supuesto, podríamos probar el curso de acción británico en estos predicamentos: hacemos una prueba de ahogamiento. ¿qué opinas?".

A lo que Depp respondió: "¡Vamos a ahogarla antes de quemarla! Después me co***é su cadáver quemado para asegurarse de que esté muerta". Estos mensajes ayudaron a que Johnny perdiera su juicio contra el diario británico.

LOS ARTISTAS PRESENTES EN EL JUICIO

También se han mencionado a grandes estrellas de la farándula internacional dentro del juicio, tales como a las exparejas del actor; Winona Ryder y Vanessa Paradis, quienes señalaron que durante sus relaciones, al menos con ellas, Johnny siempre fue muy amable y respetuoso.

Por otra parte, recientemente Kate Moss, otra de sus exparejas con quien mantuvo una relación entre 1994 y 1998, también testificó luego de que Amber la mencionara en el juicio. En su participación, la modelo confesó que ella nunca había sufrido de violencia por parte del actor como recalcó Amber: "Nunca me empujó, pateó ni me tiró por las escaleras".

Cabe destacar que las cosas no fueron iguales para Amber, ya que otro nombre que también figuró fue el de James Franco, quien para infortunio de Heard, se reveló una grabación en donde aparecía Franco con la actriz dirigiéndose al penthouse de la rubia, cuando ella aún estaba casada con Johnny. Ante esto, el actor mencionó que Amber le había sido infiel con James Franco y Elon Musk durante su relación.

EFECTOS EN EL ÁREA LABORAL DE LOS ACTORES

Desde que Amber colocó este artículo, la carrera artística del actor se fue a pique. Y es que la publicación coincidió con la pérdida de un acuerdo de 23 millones de dólares para una secuela de Piratas del Caribe y fue removido de su papel de villano en la tercera cinta de la saga Animales Fantásticos.

Además, el agente del actor mencionó que Depp todavía pudo trabajar después de esas acusaciones iniciales, siendo en total tres películas, todas filmadas en 2017, aunque fueron contratos realizados antes de las acusaciones. Después de eso, se mencionó que tuvo problemas para conseguir cualquier tipo de trabajo.

Por otra parte, para la actriz tampoco han sido las cosas fáciles, ya que de acuerdo con un reciente testimonio, ella aseguró que tuvo que luchar para seguir conservando su papel como "Mera" en la película de Aquaman: "Pude mantener y hacer otros trabajos y finalmente hice una película llamada Aquaman. Estaba recuperando mi carrera, a pesar de que recibí un gran golpe cuando obtuve mi orden de restricción contra Johnny".

VEREDICTO

Será hasta el próximo martes 31 de mayo que el jurado de la disputa legal entre los actores Amber Heard y Johnny Depp vuelva a reunirse para dar un veredicto.

Se retomará hasta el martes debido a factores como la complejidad del caso.