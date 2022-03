Tengan confianza en nosotros: fiscal de Coahuila por inseguridad en otros estados

El fiscal del estado de Coahuila, Gerardo Márquez, señaló hoy lunes que se sigue reforzando la estrategia de blindaje de la entidad ante la violencia que se vive en el estado de Zacatecas, Michoacán y en otras entidades de México, dijo que se tiene la coordinación necesaria con los gobiernos municipales para evitar el ingreso de la delincuencia organizada.

Señaló que en todo momento se tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, de forma que se puedan evitar ingresos de grupos criminales y que atenten contra la paz estatal, al igual que se hizo en el pasado y en municipios como Villa Unión, Hidalgo y otros poblados cercanos a las brechas del límite con Nuevo León y Tamaulipas.

“Creo que tenemos bien dispuesto el operativo de blindaje, en las colindancias no solamente con Zacatecas, sino también con Tamaulipas y Nuevo León, creo que es un ejercicio que venimos haciendo por lo menos durante los últimos dos años y de forma conjunta los tres niveles de gobierno, desde el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las Policías Estatales, de los municipios junto con la Policía de Investigación Criminal”.

Señaló que desde que se desató la ola de violencia en estados vecinos han reforzado la vigilancia preventiva en los límites estatales, lo que ha dejado una tranquilidad en los poblados y caminos que son vigilados, hasta ayer lunes no se reportaban mayores detenciones o incidentes relacionados con los grupos criminales de aquellos estados.

“En los últimos meses no, creo que tenemos fácilmente siete u ocho meses que no detectamos ningún evento, desde la última vez que tuvimos la afrenta contra nuestro elemento policíaco, que finalmente se logró la detención de todos los responsables”.

En ese sentido lanzó un llamado a la población para tener “confianza” y mantener la “tranquilidad” ante la ola de inseguridad.

“Quisiéramos que la sociedad estuviera tranquila, que sigan participando con nosotros en las alertas y en todo esto, nosotros no echamos en saco roto ningún aviso o anuncio de esta naturaleza, sin embargo seguimos fortaleciendo nuestras actividades de seguridad y blindaje… Que tengan confianza en nosotros”, dijo Márquez Guevara.