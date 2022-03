'Tenemos más vuelos en Torreón', señala Riquelme sobre AIFA

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, afirmó que habrá que esperar para observar los verdaderos alcances del nuevo aeropuerto que inauguró el lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto en terrenos de Santa Lucía y cuya construcción estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas.

Cuestionado ayer martes por medios de comunicación, el mandatario dijo que no asistió al evento inaugural y que se enteró por la propia prensa de lo ocurrido, señaló que por el momento la apertura de esa central aérea no representa ningún cambio en la dinámica de vuelos desde Coahuila, toda vez que ninguna empresa ha anunciado conexiones con ciudades de la entidad, ni en el plano comercial, no tampoco en temas de turismo.

"No fui, la verdad es que ayer (lunes) atendí reuniones de trabajo, se consideró un día inhábil en algunas partes, la verdad es que yo trabajé normal, pero en la parte privada estuve recibiendo algunos secretarios, tomando acuerdos con algunas cámaras, yo no fui, lo vi en redes pero hay que esperar que tenga la capacidad para la cual fue construido, la verdad es que ahorita tenemos más vuelos en Ramos Arizpe y bueno, pues qué decir que el de Torreón, tenemos más vuelos en el de Torreón que en ese aeropuerto, habría que esperar a que esté en su máxima capacidad, la realidad es que no hay una expectativa siquiera para nosotros".

Riquelme señaló que en su lugar ya se registran vuelos, aunque con retrasos y demoras, desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que en todo caso se habrán de mantener a la expectativa como autoridades.