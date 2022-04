Te vamos a reventar: Hermanos de Chris Rock lanzan ‘amenaza’ para Will Smith

Tras la polémica suscitada en los Premios Oscar, ahora los hermanos de Chris Rock no dudaron en alzar la voz y lanzar una fuerte advertencia a Will Smith, afirmando que esto no iba a quedarse así: “Mi hermano no era una amenaza (...) Te vamos a reventar”.

Fue hace un par de días atrás cuando Will Smith le dio tremenda cachetada a Chris Rock en plena ceremonia de los premios Oscar, esto después de que el comediante hiciera un chiste sobre la esposa de Will, Jada Pinkett.

Este acto ocasionó un sin fin de reacciones, entre ellos los comentarios de los hermanos Rock, quienes no dudaron en salir a defender a su hermano y lanzar una fuerte advertencia para Will Smith.

Durante una entrevista para Los Ángeles Times, Kenny Rock habló sobre este hecho, y aseguró que el ganador al Oscar había humillado a su hermano frente a millones de personas:

“Me carcome ver eso una y otra vez, es uno de tus seres queridos siendo atacado. Y no hay nada que pueda hacer al respecto. Mi hermano no era una amenaza para él, simplemente lo menospreciaste frente a millones de personas en la ceremonia”, comentó el hombre de 42 años.

Sin embargo la declaración más fuerte vinieron por parte de su otro hermano, Tony, quien no dudó en lanzarle una advertencia a Will Smith durante uno de sus shows:

“¡Estos no son los malditos Oscar! ¿Vas a golpear a mi maldito hermano porque tu mujer te miró de reojo?”, comentó, según lo mencionado por varios medios.

Las cosas no terminaron ahí, ya que después el hermano de Chris Rock amenazó al actor: “No estás nominado a nada más que para estas malditas manos. Te vamos a reventar el resto del año, nigger”, finalizó.