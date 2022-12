'Te lo ruego, ven', Maluma revela que Madonna le canceló 15 días antes de su concierto en Medellín

Fue hace un par de meses atrás cuando Madonna sorprendió al público entero de Medellín al presentarse en uno de los conciertos que el cantante Maluma realizó en su país natal.

Bajo el reflector todo era felicidad entre los artistas, sin embargo, lo que el público no supo en aquel entonces fue que la Reina del Pop le había cancelado al cantante colombiano 15 días antes del concierto, cuando ya se encontraba todo listo.

En una entrevista con Filo News, Maluma reveló que la cantante le había cancelado, a pesar de que Madonna ya le había confirmado su asistencia desde un año antes: “Yo le había dicho con un año de anticipación me dijo que si, a los 6 meses volvimos a retomar conversación, me dijo que no había ningún problema, que sí se haría, pero a los 15 días me canceló”.

“Estuve en shock porque ese concierto era el más importante de mi carrera, me parecía una falta de respeto esa jugada por parte de ella, nosotros trajimos cosas de Europa, de Estados unidos, el productor de Kanye West, de Ariana Grande, de Justin Bieber vino hasta Medellín para ese concierto y me cancela”, contó en tono serio.

Ante este panorama desolador y con el tiempo encima, Maluma habló con su equipo y decidieron seguir sin ella, sin embargo, decidió gastar su última jugada y decidió llamarla él mismo a su teléfono.

(FOTO: ESPECIAL)

“La llamé y con toda seriedad, sin salirme de los cabales, le dije por favor, te lo ruego, te insisto desde el fondo de mi corazón, ven a mi concierto”, comenzó Maluma.

“Por favor, no te quita nada. Te mando mi avión, lo que quieras, te vienes con el equipo que quieras, si tengo que invertir la plata que tenga que invertir no tengo problema, pero por favor te lo pido, yo he hecho todo por ti”.

(FOTO: ARCHIVO)

Madonna terminó cediendo a las palabras del colombiano y tras la promesa de hablar con él después, colgó. Un rato después ella le escribió, dándole una señal de esperanza al cantante: "Vamos para delante, pero más te vale quede perfecto, más te vale que sea un éxito y que cumplas todas mis necesidades".

Afortunadamente, todo salió bien para Maluma y Madonna terminó cantando en su concierto. Cabe destacar que en esta presentación también estuvo Grupo Firme y Pipe Bueno.