Fue hace un par de días cuando Santa Fe Klan, Mona y Geros sorprendieron a sus seguidores luego de reunirse para celebrar el cumpleaños de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, a pesar de que todo marchaba con total normalidad, un pequeño malentendido pudo provocar un disgusto entre el influencer y el cantante.

A través de redes sociales, se comenzaron a viralizar varios videos en donde se ve a los tres reunidos en Guanajuato, esto después de que el rapero los invitara a uno de los festejos de las "Mañanitas a la Virgen de Guadalupe".

Durante el festejo y como es su costumbre, Marisol, nombre real de Mona, comenzó a hacer un live a través de su Instagram para mostrar parte de la fiesta, ahí se vio a la joven platicando con el cantante de 23 años, provocando que Geros no dudara en recriminarle a la joven.

En el video, se escucha como el influencer le cuestiona a la joven: "¿Lo conoces, te gustó?", a lo que Mona le responde: "Estás transmitiendo, mijo ¿a ver quién me gustó?, ya me la está haciendo de a pedo ¿ya vieron?", preguntaba a través de la cámara.

A pesar de que la cosa había terminado ahí, a los días siguientes Mona apareció en sus redes sociales y aunque no mencionó directamente lo sucedido con Geros, sí aseguró que siempre se respetaban a las parejas ajenas.

"No chica, no. Cuando eres de barrio debes de respetar el hombre o la mujer de tu amigo", tras esto, Mona rescató una anécdota para dar a entender su punto. "Se los digo, porque por ejemplo Geros, aquí en León (Guanajuato) tiene amigos, y la otra vez me contó que llegó otro diciendo 'La novia de tal está bien buenota y no sé qué' y Geros lo regañó de '¡Ey! wey respeta, a las morras de nuestra bolita ce compas se respeta, no digas pendejadas'. Porque todos queremos recibir lo mismo, respeto".

'¿Te gustó?' Santa Fe Klan desata los celos de Geros tras interactuar con Mona en video