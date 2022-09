Te estás quedando corto: Liliana Rodríguez pide perdón a su padre José Luis 'El Puma'

Una vez más el nombre del cantante venezolano José Luis "El Puma" Rodríguez y el del resto de su familia sigue estando bajo el ojo de la tormenta por su relación con sus hijas mayores, producto del matrimonio con Lila Morillo, en los años '70.

La relación entre Liliana, Lilibeth y el Puma viene mal desde hace tiempo, pero ahora su heredera mayor le pidió disculpas a su padre y fue sorpresivo para televidentes y fanáticos.

Lo hizo en el programa "Sálvese quien pueda" y expresó varias palabras desde su corazón. Además de ello, también aprovecho para pedirle perdón a su hermana menor Génesis y a Carolina Pérez, actual esposa del venezolano.

¿Qué fue lo que le dijo Liliana Rodríguez Morillo a su padre?

Las palabras que expreso Liliana Rodríguez Morillo fueron: "Yo voy a aprovechar esta plataforma para expresar mis disculpas. "Puma", Carolina, Génesis, así es como se hace esto. Porque al final vamos a rendirle cuentas al Dios todopoderoso, porque no vamos a vivir para siempre, y el tiempo de vida se acorta. Yo si alguna vez fue una teenangel enamorada de su padre que hizo o dijo algo que haya causado dolor en tu nueva familia, yo pongo la otra mejilla y pido perdón".

Además de ello, agregó: "Así es como se hace, las cosas hay que provocarlas para qué suceden e interceda Dios para una reconciliación. Carolina, si alguna vez te insulté como una hija dolida que fui, porque fui desechada por muchos años, te pido disculpas, Génesis aplaudo tu éxito, y Puma te estás quedando corto, todavía puedes darle más al público".

(FOTO: ESPECIAL)

Para finalizar el breve mensaje a "El Puma", Liliana Rodriguez Morillo indicó: "Tú como cabeza de familia me hubiese gustado que nos llames para resolverlo, pero como no has tenido el valor de hacerlo ni las pelototas yo te voy a ayudar a hacerlo, aprende a perdonar Puma para que vivas largo, el amor lo puede todo. Yo, Lilibeth y tu nieta a la que también has ignorado, te hemos perdonado. Yo recuerdo cuando ella me preguntaba porque mi abuelo no me quiere más, y yo le decía que tenías mucho trabajo, hasta que ella creció y se dio cuenta de todo y de quien eres".