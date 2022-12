Te decimos en dónde ver algunas de las películas y series nominadas en los Golden Globes

La temporada de premios en Hollywood ya comenzó con la revelación de la lista de nominados a los premios Globos de Oro y no solamente los cinéfilos de corazón están interesados en ponerse al corriente sobre esta conversación que culminará con los Premios Oscar.

Para el público en general, que quiera saber cuáles son las razones por las que los expertos han nominado a ciertas cintas o series para ser galardonadas, aquí te decimos dónde se pueden ver aquellas producciones que suman más nominaciones:

The Banshees of Inisherin (Los espíritus de la isla)

Protagonizada por Colin Farrell y Brendan Gleeson esta película cuenta la historia de dos amigos de toda la vida que se encuentran en una encrucijada cuando uno de ellos decide terminar su relación. Se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia u actualmente está solo disponible en cines. Dicha serie está nominada en 8 categorías, entre ellas mejor película, director y comedia.

Everything Everywhere All At Once (Todo en todas partes al mismo tiempo)

Esta cinta se convirtió, desde su estreno en marzo, en la más taquillera de todos los tiempos para la empresa cinematográfica A24. Cuenta la historia de una inmigrante china (Michelle Yeoh), quien inesperadamente se convierte en una heroína que debe usar sus poderes en una loca aventura para salvar al mundo, pero para ello tendrá que enfrentarse a desconcertantes peligros del multi universos donde podría haber habitado. Se puede ver en Amazon Prime Video.

Los Fabelman

Esta cinta, que está nominada en cinco categorías, ha sido nombrada como el filme más personal de Steven Spielberg, pues es una semibiografía de los primeros años de vida del cineasta, cuenta la historia de Sammy (Gabriel Labelle), un joven aspirante a cineasta y su familia. Está dedicada a los padres de Spielberg: Arnold Spielberg y Leah Adler. Se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto y en México se estrenará en cines en 2023.

Series

Abbott Elementary

Con cinco nominaciones, esta es la serie más seleccionada. Producida por ABC, cuenta la historia de una comunidad en una escuela primaria, donde los maestros, a pesar de las desalentadoras condiciones, están dispuestos y comprometidos con educar a sus estudiantes para que tengan éxito en la vida. Se puede ver en Star Plus.

The Crown

Tras seis años de trayectoria, la serie producida por Peter Morgan ha cautivado al público por contar a manera de ficción (con varios datos verdaderos) de la familia real británica. En el pasado ya obtuvo un Globo de Oro como mejor serie de televisión de drama y mejor actriz de una serie de televisión de drama, para Claire Foy. Ahora está nominada por su quinta temporada que se centra en el divorcio de Lady Di y Carlos III. Todas sus temporadas están disponibles a través de Netflix.

White Lotus

Con Hawái como escenario, esta serie, que se estrenó en 2021, sigue a un grupo de huéspedes que creen estar teniendo las vacaciones más relajantes de su vida sin saber que con cada día de "descanso" surge una complejidad más oscura que los une con los empleados del resort y el idílico lugar. También fue reconocida recientemente en los premios Emmy y ahora recibió cuatro nominaciones a los Golden Globes. Dirigida por Mike White, está disponible en HBO Max.