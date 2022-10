Taylor Swift hace historia y ocupa todo el top 10 de Billboard Hot 100

Taylor Swift no deja de hacer récords en su carrera musical. Gracias al lanzamiento de su décimo álbum de estudio Midnights, la cantante ha logrado posicionarse con varias distinciones en charts de popularidad, entre ellos, dominar en su totalidad el Billboard Hot 100.

La intérprete de Wildest Dreams se convierte en la primera artista en tener diez de sus canciones como las más vendidas en Estados Unidos, dejando atrás al rapero Drake, quien había logrado ocupar 9 de las 10 posiciones en septiembre de 2021.

Así es que Taylor no deja de sorprender en la industria, y es que, Midnights llega mejor acogido por el público que su etapa indie folk con los álbumes folk y evermore.

Las diez canciones que ocupan el chart de Billboard son:

1. Anti- Hero

2. Lavender Haze

3. Maroon

4. Snow on the Beach feat Lana del Rey

5. Midnight Rain

6. Bejeweled

7. Question...?

8. You're On Your Own, Kid

9. Karma

10. Vigilante Shit

A este récord de Swift se suman sus ventas, y es que tan solo en Estados Unidos, el álbum ha vendido 1,578,000 unidades, solamente en 7 días. Y es que su impacto no ha sido solamente en el "streaming" en donde superó a Un Verano Sin Ti de Bad Bunny, sino que ha logrado venden 575 mil vinilos y 395 mil CD's.

También en Reino Unido ha sido bien acogido, ya que es número uno con más de 200 mil copias vendidas, de igual manera ha logrado la primera posición en Australia, Holanda, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Suecia, Suiza y hasta España.