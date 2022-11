Taylor Swift gana el premio al Artista del Año en los American Music Awards 2022

Este domingo se llevó a cabo la entrega anual número 50 de los American Music Awards, la cual se celebró en el Microsoft Theater en Los Ángeles, California, en EUA. Una noche en la que Taylor Swift arrasó con las categorías.

La ceremonia se encarga de reconocer a los artistas y álbumes más populares durante el periodo de elegibilidad de entre el 24 de septiembre de 2021 y el 22 de septiembre de 2022.

Se trató de una edición llena de grandes presentaciones de artistas como Carrie Underwood, Dove Cameron, Anitta acompañada de la rapera Missy Elliot, así como Cardi B y GloRilla, entre otras grandes estrellas.

AP

Además, el momento de la noche fue cuando la cantante Pink subió al escenario para rendir tributo a Olivia Newton-John con el tema Hopelessly Devoted To You. Pero también cantó su más reciente tema Never Gonna Not Dance Again.

En lo que respecta a ganadores, Taylor Swift volvió a arrasar con las categorías, pues se llevó en total seis premios, superando a Harry Styles, Beyoncé y Bad Bunny que han tenido un excelente 2022.

Aunque no estuvieron presente, los chicos de BTS se llevaron dos premios, uno Artista Favorito de Kpop y otro por Duo o Grupo de Pop Favorito.

Mientras que en el ámbito latino, la que se llevó la noche fue Anitta, con su presentación en vivo y premio a la Artista Latina del Año.

AP

Entre otros de los ganadores están Dove Cameron, Coldplay, Dua Lipa y Elthon John.

Conoce algunos de los ganadores de los American Music Awards 2022:

Artista del Año- Taylor Swift

Nuevo Artista del Año- Dove Cameron

Colaboración del Año- Elthon John y Dua Lipa- Cold Heart (Pnau remix)

Tour Favorito- Coldplay

Video Musical Favorito- Taylor Swift- All Too Well: The Short Film

Artista Masculino de Pop Favorito- Harry Styles

Artista Femenina de Pop Favorita- Taylor Swift

Grupo o Dúo Favorito de Pop- BTS

Álbum de Pop Favorito- Taylor Swift Red (Taylor's Version)

Canción de Pop Favorita- Harry Styles- As It Was

Artista Masculino de Country Favorito- Morgan Wallen

Artista Femenina de Country Favorita- Taylor Swift

Grupo o Dúo de Country Favorito- Dan+ Shay

Álbum de Country Favorito- Taylor Swift- Red (Taylor's Version)

Canción de Country Favorita- Wasted on You- Morgan Wallen

Artista Masculino Favorito de Hip-Hop- Kendrick Lamar

Artista Femenina de Hip-Hop Favorita- Nicki Minaj

Artista Femenina Latina Favorita- Anitta

Artista Masculino Latino Favorito- Bad Bunny

Grupo o Dúo Latino Favorito- Yahritza y Su Esencia

Álbum Latino Favorito- Un Verano Sin Ti- Bad Bunny

Canción Latina Favorita- Sebastián Yatra- Dos Oruguitas