Tatiana se reporta lista para presentar MasterChef Junior

La cantante y actriz, Tatiana, enfrentará un nuevo reto profesional a partir de hoy, el cual la tiene muy emocionada.

La intérprete de Leyes del corazón se estrenará hoy como conductora del programa MasterChef Junior; ella había trabajado siempre con niños, pero esta vez el enfoque será diferente.

"Ya este viernes estrenamos a las 19:30 horas por Azteca Uno. Estoy emocionada. He laborado con niños, pero esto es un proyecto de cocina y es un reality show. Ojalá que mañana -Hoy- todos estén pendiente de MasterChef Junior, les aseguro que será una temporada. Todos vamos a aprender bastante", aseguró la artista en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

"Tatis" habló con esta casa editora de su labor en dicha emisión y de su regreso a los escenarios con una nueva gira que espera traer a la Comarca Lagunera.

La artista externó que en esta temporada de "La cocina más famosa de México" participarán 20 niños de la República Mexicana; no hay ninguno lagunero ni coahuilense.

"Son infantes desde los 8 a los 12 años. Es increíble como con sus manitas e ingenio prepararán suculentos platillos o postres. La verdad es que me están sorprendiendo en demasía".

La llamada "Reina de los niños" compartió que algo que también la tiene entusiasmada es que ella entona el tema de MasterChef Junior.

"Todos a cocinar, es el tema. Lo van a escuchar y en verdad que estoy segura de que les va a encantar", expresó vía telefónica.

Tatiana aceptó en la amena charla desde la Ciudad de México que no sabe cocinar.

"Les voy a confesar que no sé hacer ni tortillas. Se los juro que voy a aprender de los niños; lo bueno que soy conductora y no participante".

Tatiana compartió como fue que paso de Televisa a TV Azteca en semanas, ya que tras terminar ¿Quién es la máscara? pasó a MasterChef Celebrity.

"Cuando participé en 'La máscara', yo era la 'Planta Carnívora' y ahí conocí a los directores de contenido, quienes me dijeron: 'oye nos vamos a ir a otra televisora a hacer otro proyecto, ¿Te podemos proponer?', y yo les dije que de qué se trataba y se referían a este programa y pues acepté".

Por otro lado, "La reina de los niños" informó que se siente bendecida por las oportunidades laborales que han llegado a su vida en fechas recientes.

"Me siento muy agradecida. Creo que este 2022 sea un año muy bueno. Este jueves les platico que cumplo 38 años de carrera, en los cuales he vivido de todo; he pasado por experiencias malas y buenas que me han hecho crecer".

Tatiana anunció que el primero de mayo ofrecerá un gran show en la Arena Monterrey como parte de los festejos del Día del niño.

"Gente de mi Comarca Lagunera, váyanse a Monterrey a ver el espectáculo, les aseguro que la van a pasar de lujo", comento la famosa regiomontana.