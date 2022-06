Tatiana Clouthier realizará visita de trabajo a California

La titular de la Secretaría de Economía de México, Tatiana Clouthier, llevará a cabo una visita de trabajo a Los Ángeles, California (EUA), del 7 al 9 de junio, informó este lunes la dependencia.

El objetivo de la visita es "seguir posicionando a México como un destino estratégico para las inversiones", se indicó en un comunicado.

En el marco de la IX Cumbre de las Américas, Clouthier asistirá al Foro de Ministros de Comercio y Relaciones Exteriores organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En ese foro se discutirán diversos temas como el fortalecimiento de las cadenas regionales de suministro, el comercio sostenible y el cambio climático, así como el comercio y la economía digital, apuntó el comunicado.

Clouthier también participará en la IV Cumbre de directores ejecutivos de las Américas, organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

"La secretaria (Clouthier) se reunirá con sus homólogos de Belice y Ecuador para fortalecer lazos comerciales y de inversión y dialogará con representantes de diversas empresas estadounidenses para conocer sus proyectos de inversión en México", precisó la nota.

En tanto, la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, y el jefe de la oficina para la Implementación del T-MEC en Estados Unidos, César Remis, acompañarán a la secretaria Clouthier durante esta visita.

Este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que no asistirá a la Cumbre de las Américas que se realiza a partir de hoy en Los Ángeles (EUA).

"Informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre, va en mi representación y en la del Gobierno, (el canciller) Marcelo Ebrard y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América", dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

López Obrador había adelantado desde hace semanas que no acudiría a la reunión si el Gobierno estadounidense no atendía su petición de invitar a todos los países de la región, incluyendo Cuba, Nicaragua y Venezuela.

No obstante, reiteró que en su lugar asistirá el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard.

A pesar de su ausencia, anunció que en julio próximo buscará reunirse con el presidente Joe Biden para hablar de temas como la integración de América, aunque aseguró que la fecha la dictará la agenda del mandatario estadounidense.