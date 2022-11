Taller El Chanate denuncia que Secretaría de Cultura de Coahuila empleó exposición de su acervo sin autorización

El Taller El Chanate denunció que la Secretaría de Cultura de Coahuila empleó una muestra de su acervo sin su consentimiento. Se trata de la exposición colectiva Piensa Oh Patria, la cual se exhibió durante el mes de septiembre en el patio del Museo de Artes Gráficas (MAG) de Saltillo.

Según se describe, Piensa Oh Patria es un compilado de obras hechas por artistas laguneros, que supone “una reflexión sobre la madurez y la pérdida de la inocencia en la perspectiva de una nación”. La exposición contiene grabados digitalizados e impresos en lonas, creados originalmente en el Taller El Chanate, pero de los cuales no se notificó su uso a esta asociación.

En palabras de Norberto Treviño, coordinador de Taller El Chanate, la exposición fue gestada hace casi más de una década y en el Museo de Artes Gráficas se muestra “mutilada”, es decir, incompleta. Además, las piezas fueron creadas con el fin de exponerse al aire libre y no al interior de un museo.

“Esa exposición pertenece al taller, y ni en sus redes sociales ni en el flayer de invitación, dan crédito o mencionan al Taller de Gráfica El Chanate, cuando aquí se gestó. Entonces, despojan de la procedencia de esa exposición que está mutilada. Los originales aquí los tengo yo. Aparte, esos asimilares se iban a exponer en las calles, en las mallas ciclónicas, en los parabuses”.

Originalmente, Taller El Chanate expuso Piensa Oh Patria en el VI Festival Internacional de las Artes de Lerdo, popularmente conocido como Lerdantino, en 2010, donde se colgaron en el Parque Victoria.

“Era una exposición que conectaba con el transeúnte, con la calle y a parte era el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución. Y ahora que hacen esto, nos despojan de la procedencia, omiten por enésima vez la identidad del taller, el quehacer en la región”.

Sobre cómo terminaron los asimilares en Saltillo, Treviño indicó que él mismo los llevó hace años para una exposición que se iba a organizar con Miguel Canseco, entonces director del Museo de Artes Gráficas, pero que esta ya no se llevó a cabo.

“Nunca se hizo la exposición, no sé si la programó, no sé. Pero esa exposición pertenece al acervo de El Chanate y a su memoria. Me parece… no sé qué, no tengo palabras. Una vez más pasa esto de omitirnos, pero no entiendo por qué lo hacen, si se supone que son personas sensibles, capacitadas, conocedoras, en la materia, tanto en lo administrativo como en lo artístico, ¿por qué se brincan protocolos tan sencillos de hablar?”.

Réplica

El Siglo de Torreón contactó con la Secretaría de Cultura de Coahuila para otorgar el derecho de réplica. En respuesta a través de un correo electrónico, Ramiro Rivera Villasana, titular de la Dirección de Artes Visuales en la SC y director del Museo de Artes Gráficas, indicó que las piezas mostradas, correspondientes a seis lonas impresas de 160 x 125 centímetros, forman parte del patrimonio artístico de Coahuila.

“Estas piezas, que actualmente forman parte del acervo del Patrimonio Artístico del Estado, han estado resguardadas en el Museo de Artes Gráficas desde su apertura en 2012. Las piezas referidas fueron programadas para su exposición al igual que muchas otras producciones realizadas por la Secretaría de Coahuila, y tuvo como único objetivo sumarse a los festejos patrios, sin afán de dolo hacia sus realizadores, los cuales aparecen acreditados en cada una de estas impresiones”.

No obstante, en el breve mensaje no se indicó la razón de por qué el Taller El Chanate no fue informado sobre esta exposición, siendo la asociación origen de la misma.