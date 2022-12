SZA pasa su segunda semana en el puesto número uno de Billboard 200 con SOS

Por segunda semana, SZA vuelve a estar en la posición número uno de la lista Billboard 200, en donde se enumeran los álbumes más populares en Estados Unidos, de acuerdo a los datos de ventas, streaming (SEA) y tracks equivalentes.

Con 180 mil unidades, el álbum de SZA se mantiene como el álbum número uno, y es que el impacto de la artista la ha llevado a tener uno de los lanzamientos más importantes del 2022, gracias a temas como Nobody Gets Me y Kill Bill.

En tanto, el segundo puesto lo tiene Taylor Swift con su álbum Midnights, gracias 155 mil unidades vendidas.

El tercer lugar lo tiene RM de BTS, con su álbum solista Indigo, con 83 mil unidades vendidas.