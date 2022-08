Suspenden labores en secundaria de Madero por incumplimiento en pago de ahorro

Maestros de la escuela secundaria José Santos Valdés, del ejido Lequeitio, en Francisco I. Madero, realizaron ayer un paro de labores por el incumplimiento en el pago del ahorro.

Según especificaron, son 48 trabajadores de la educación los que pertenecen a la mencionada institución educativa, de los cuales cinco no han recibido esa prestación, por lo que decidieron unirse para presionar y obtener respuesta.

"Por razones ajenas a nosotros, no se nos ha cumplido con el pago a algunos compañeros y cinco están pendientes del pago de ese beneficio que tenemos desde hace años y sobre todo, responsabilizar si no exactamente a nuestro líder seccional (del SNTE), a las personas encargadas de hacer llegar estos recursos, en este caso a cada delegación, y digo que no lo responsabilizo directamente a él porque tuvimos la oportunidad de convivir con él, platicar y pues a veces las cosas se salen de control, sabemos que hay un organigrama en cada institución, trátese de lo que se trate, pero desafortunadamente a veces las personas que están en dichas carteras no hacen lo que corresponde" destacó Ernesto Parga.

Agregó que el domingo se comunicó con el representante seccional y se comprometió a comunicarse ese mismo día con él para darle una respuesta, sin embargo para las dos de la tarde no tenían respuesta alguna.

Declaró que no les parece justo que esté pasando tal situación, puesto que es una prestación que por derecho tienen los educadores, además la secundaria José Santos Valdés se ha caracterizado por destacar en varios ámbitos, pues son una comunidad escolar muy trabajadora.

"Subestiman a veces las capacidades de los compañeros, somos educadores y tratamos de enseñar con la verdad, con la justicia, y no nos parece que los compañeros que tienen ciertas necesidades no puedan cumplir a razón de eso y pues es normal que exijan su pago, porque cada quien tiene sus planes".

Mencionaron que permanecerán con la suspensión de clases hasta obtener una respuesta positiva.