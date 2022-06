Surgen más señalamientos en contra de Coco Levy por abuso y él lo niega

Luego de que la actriz Danna Ponce denunciara de manera pública al productor, Coco Levy, hijo de Talina Fernández de haberla presuntamente abusado sexualmente de ella cuando se encontraba buscando trabajo dentro de una producción, más chicas rindieron su testimonio y aseguraron que también habían vivido una agresión similar de su parte.

A través de las redes sociales de Danna Ponce, la joven mexicana de 22 años compartió varias capturas de conversación en donde más chicas, quienes buscaban despegar su carrera como actriz, vivieron lo mismo que ella vivió con el productor.

Entre las denuncias destacaban las siguientes:

“Hasta que alguien se atreve a hablar de este tipo. Hay tres amigas del CEA que vivieron algo similar. No tardan en publicar también. Coco Levy duró mucho tiempo haciendo acosos sexuales de lo más vil y cruel”.

“Él es uno de los acosadores y violadores más fuertes en México porque su poder le permite seguir alimentándose de eso. Ahora soy una persona con poder en la industria musical. Y recuerdo con desagrado lo que nos contaba humillando y agrediendo a sus mujeres actrices”

“Muchas gracias por denunciar, por abrirte así, no sabes cómo lo agradezco. Yo he sido víctima de Coco y es horrible, yo le rogaba a mi mejor amigo que no me dejara entrar sola con él y él aún así cerraba la puerta y nos separaba”.

Ahora, a varias horas de estas denuncias interpuestas por Danna y por otras presuntas chicas, también actrices, el hijo de Talina Fernández rompió el silencio y aseguró que nada de estas declaraciones eran reales.

Mediante un video, el productor de Videocine declaró que estas acusaciones eran falsas y que él nunca “deshonraría la confianza del público”.

“Soy Coco Levy, y como saben, quienes me conocen, siempre me he con respeto y dignidad hacía todas las personas como me enseñó mi padre y cómo yo he educado a mis hijos”, comenzó el mexicano.

“Ayer, una persona hizo acusaciones absolutamente falsas, en un intento de afectar una imagen que he construido durante toda mi carrera. Afortunadamente, mi reputación es producto de 40 años de trabajo duro y conducta intachable”.

Posteriormente, el mexicano agradeció a “sus amigos y amigas actrices” por su apoyo durante este proceso tan complicado para él.

“Al público, le comparto que voy a iniciar acciones legales para defenderme y que la verdad se imponga sobre sobre la calumnia. Les pido comprensión a las que han sido víctimas de abuso, confíen en que mi defensa no restará en lo más mínimo la credibilidad de las víctimas, las víctimas verdaderas que se atreven a defender su caso”.

Para finalizar con sus declaraciones, aseguró que espera que pronto llegue a su final y la verdad salga a la luz.