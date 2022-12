Surge escalofriante teoría sobre la muerte de Britney Spears

En los últimos días, la cantante Britney Spears ha encendido las alarmas en las redes sociales, luego de que circularan varios rumores de la posible muerte de la artista. Esta teoría poco a poco ha ido cobrando fuerza, al grado de que ya se han creado varias páginas que superan el millón de seguidores.

En dichas cuentas se pueden leer diversos mensajes en los que se informaba del supuesto deceso de la llamada Princesa del pop, incluso pedían a sus fanáticos dejar algunas palabras de condolencias para la familia de la artista: "El lunes (19 de diciembre), aproximadamente a las 11:00 a.m. nuestra amada cantante falleció. Britney Spears nació el 2 de diciembre de 1981. La vamos a extrañar, pero nunca la vamos a olvidar. Por favor muestra tu simpatía y condolencias a través de comentarios en esta página".

La frase "Murió Britney Spears" se hizo tendencia en Twitter y desde entonces sus seguidores se han puesto a analizar cada una de sus publicaciones buscando algunas pistas para saber la verdad, sobre todo luego de que se especulara que en las últimas fotografías y videos que fueron publicados en sus perfiles quien realmente aparece en una doble.

En redes sociales, sus fans han iniciado la tendencia Where Is Britney? (¿Dónde está Britney), con la que piden que la artista aparezca públicamente para hablar de su estado de salud actual y sus publicaciones en redes sociales sean más que fotografías borrosas.

Por otro lado, el bloguero Perez Hilton asegura que las cosas no están bien con Britney Spears, quien señaló que un amigo que trabaja en la industria está al tanto de lo que realmente le está sucediendo a Britney, aunque no quiso entrar en detalles.

ANDABA DE VACACIONES

En una de sus últimas publicaciones, Spears aseguró que haría un viaje a Nueva York junto a su esposo Sam Asghari; sin embargo, el sitio TMZ aseguró que las declaraciones de la intérprete de "Toxic" sirvieron únicamente para despistar a los fans y a los paparazzis, ya que la pareja se encontraba de vacaciones en México.

Aunque la teoría comenzó a tomar fuerza en redes sociales, todo parece indicar que Britney está de vacaciones en México.

La intérprete de Baby One More Time compartió un video con la leyenda:

"¡Noches en México - He estado allí sola un par de veces y sinceramente no tengo ni idea de cómo lo hice… es un hot spot!!! ¡Pero con lo que he pasado... soy un poco cautelosa en un país diferente... pero OYE en este punto deberían ser cautelosos conmigo!!!

Psss aquí estoy yo bailando en un restaurante por mi cumpleaños"

Su última publicación es una selfie en donde habla de las restricciones de Instagram ante los desnudos.

"A Instagram ya no le gustan las publicaciones de personas que muestran sus cuerpos, ¡así que aquí hay una selfie mía en México! ¡Mamá y papá… crucé la frontera y lo logré!!! Después de 15 años sin café... ¡Mamá, ya podemos ir a tomar café juntos!!! Me tratan como a un igual… ¡Tomemos un café y hablemos de eso!"