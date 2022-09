Suman más de 100 abortos practicados

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) informó que tras la reforma al Código Penal de Coahuila, alrededor de 127 abortos se han practicado en la entidad.

Ayer se llevó a cabo el foro Avances y Retos en el Derecho a Decidir de las Mujeres y su Acceso al Aborto Leal y Seguro en Coahuila.

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) Hugo Morales Valdés, hasta el momento no se han presentado quejas contra instituciones médicas por la práctica o no de estos procedimientos.

Señaló que aunque se calificó de inconstitucional la penalización del aborto, aún se mantienen algunas circunstancias para llevarlo a cabo como cuando se pone en peligro la vida de la madre, del bebé o el embarazo sea producto de una violación.

Recordó que fue al principio de la despenalización cuando no se contaba con personal que no fuera objetor; no obstante, fueron sustituidos por otros que practicaron este procedimiento.

"No tengo memoria de que se haya presentado alguna queja, aunque sí tuvimos conocimiento que el sistema de salud no estaba preparado para inmediatamente prestar este tipo de servicios", explicó.

Indicó de desde entonces alrededor de 127 abortos se han practicado en Coahuila.

"Hemos tenido conocimiento que se han practicado con personal que no está objetado… recuerdo encima de los 100 en el último año, con mucho temor a equivocarme podría ser 127", indicó.

Por otro lado, Hugo Morales informó que otro tema que fue materia de discusión en la Suprema Corte tras la reforma fue el derecho de los familiares para presentar alguna queja por este motivo; sin embargo, no fue considerado en la reforma.

"Desafortunadamente no está previsto porque lo ideal para tomar una decisión de esa magnitud tendría que venir acompañada por el diálogo por las personas que se encuentran involucradas", concluyó.