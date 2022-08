Suicidio de estudiante no es constitutivo de delito hasta el momento: FGE

Luego de que en días pasados trascendió que un estudiante de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) se suicidó en Saltillo luego de sufrir presión por parte de uno de los docentes, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que hasta el momento no se ha determinado que el caso sea constitutivo de un delito, sin embargo, las indagaciones no han concluido.

Fue el pasado lunes que la comunidad de este plantel cerró la entrada para exigir la destitución de un docente, al señalar como responsable de actos de acoso en contra del joven que en días pasados se quitó la vida en Saltillo.

De acuerdo al delegado de la región sur de la FGE, Everardo Lazo Chapa, se inició una carpeta de investigación como un suicidio a raíz de lo publicado en notas periodísticas y hay aún diligencias que recabar. “Esto para estar en posibilidades de concluir la carpeta ya sea por una cuestión de suicidio o poder verificar alguna participación, pero todo lo que indica es que va ser un hecho que no sea constitutivo de delito”, dijo.

Señaló que no obstante, no ha sido concluida la carpeta de indagación para dar una determinación.

“Faltan los dictámenes de entregarse de los que se hacen normalmente en el protocolo de necropsia. Aún no podemos determinar si hubo una participación o no, los primeros datos que arrojó la investigación son esos y hasta que no se concluya carpeta y se terminen las diligencias no se puede determinar si fue provocado por una persona externa o por el mismo”, explicó