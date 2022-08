¿Sufrió violencia doméstica? Rocío Sánchez Azuara y sus matrimonios dentro de la farándula

Pocas veces se permite hablar de su vida personal, Rocío Sánchez Azuara es catalogada como una de las conductoras con más talento y credibilidad en la televisión de México.

Sin embargo, en estos últimos meses se permitió compartir con sus seguidores aspectos familiares e incluso antes de alcanzar la fama.

Al cumplir 18 años, Rocío Sánchez Azuara se casó por primera vez con un hombre llamado Jorge León, con quien incluso Rocío tuvo a su primer hijo: Jorge Arturo.

Sólo mencionó que era mayor a ella y el matrimonio no duró mucho; esto se debió a la violencia doméstica que sufrió de su esposo.

Fue con Yordi Rosado donde narró uno de los episodios de violencia.

"Jorge Arturo (hijo) tenía tres meses de vida y él (…) apareció como a eso de las 11 de la mañana, y lo único que pregunté fue: ‘¿dónde estabas?’, fue todo. El tipo medía 1.98 metros, un cuerpo impresionante. Me dio una patada, me tiró al suelo y me abrió la cesárea. Yo lo único que hice fue hacerme bolita (…) Me quedé en shock un buen rato".

Tras este suceso, Rocío Sánchez Azuara no volvió a ver a su exesposo, y, luego de que no se conociera su paradero, un juez determinó que se debía dar el divorcio.

Nacida en San Luis Potosí en 1964, la presentadora de talk shows debió trabajar como aeromoza para mantener a sus hijos.

Fue durante 4 años sobrecargo en Aeroméxico, aunque estudió en la Normal Oficial sólo realizó trabajo como maestra rural un año.

Sus matrimonios dentro de la farándula

El fracaso amoroso la llevó a los brazos de Carlos Lara, pero él le ocultó un secreto; estaba casado.

Al confrontarlo, Lara aceptó tener otra familia y le prometió que pronto se divorciaría.

Se superó ese episodio y contrajeron nupcias, así fue como la pareja tuvo a Daniela, quien hace tres años falleció.

Al finalizar su relación, conoció a Marcos Omatti, de origen brasileño, con quien se casó en 2006, pero la distancia los separó y terminaron por separarse en 2015.

Así anunció su decisión: "Con el tiempo, la comodidad de lo conocido se convierte en una prisión. Entonces, la vida te regala una crisis!!".

Lejos de los problemas personales, Rocío Sánchez Azuara es una mujer exitosa profesionalmente.

En 1999 inició su primer talk show Cosas de la Vida que fue un éxito en la televisión mexicana.

Fue así que se volvió como la reina de los talk show, donde estuvo en varios programas de este formato en cadenas como Telemundo, Televisa e Imagen Televisión.

Tal fue la aceptación de la audiencia, que la empresa de San Ángel trató de quitarle popularidad a pesar de diversos formatos como ‘Hasta las mejores familias’ o ‘¡Qué crees!, nunca le arrebataron el primer lugar.

La potosina estrenó en el 2003 otra producción llamada "Cuenta Conmigo". De ahí se fue a Telemundo.

En el 2007 se inició la emisión "Rocío" grabado en Miami.

Ya en la década del 2010 regresa con Cosas de la vida en un segundo aire. El 31 de diciembre de 2015 se transmitió el último programa.

Y en 2019 se cambió a San Ángel, para realizar su programa La Tercera en Discordia por Unicable.

Pero repentinamente en marzo de 2020 los ejecutivos decidieron sacarlo del aire y se especuló que ella había sido despedida para darle empleo a la controversial Laura Bozzo.

No tardó mucho en regresar a la pantalla chica y la empresa Imagen TV le ofreció el proyecto "Rocío a tu lado". Este 25 de abril regresó a Azteca con la emisión llamada "Acércate a Rocío".