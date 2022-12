SU SALUD ORAL

NAVIDAD 2022

Los fragmentos de la reflexión "Desiderata", encontrada en 1692, en la Iglesia de Saint Paul en Baltimore y de autor anónimo, pensamos pueda hacernos recapacitar un poco y ver las cosas desde un mejor punto de vista:

"Ve tranquilamente entre el ruido y la prisa, y recuerda cuanta paz puede llegar a haber en el silencio. En la medida de lo posible, y sin abyección, llévate bien con todas las personas. Expresa tu verdad con tacto y claridad; y escucha a los otros, aunque sean torpes e ignorantes, pues también tienen cosas que decir. Evita las personas gritonas e hirientes; ellas envilecen al espíritu. Si te comparas a ti mismo con los otros, te harás vano y amargado. Siempre habrá personas mejores y peores que tú mismo.

"Disfruta tus logros tanto como tus planes. Manténte interesado en tu trabajo pese a lo humilde que pueda parecer, pues es lo único que posees realmente en la cambiante fortuna del tiempo. Sé cauto en los negocios, pues el mundo está lleno de trampas. Pero no te vuelvas ciego a la virtud que existe; muchas personas se esfuerzan por altos ideales, las hay en todas partes y llenas de heroísmo. Sé tú mismo y no finjas afecto. Tampoco seas cínico ante el amor, porque pese a las carencias y los desencantos, es duradero como la hierba. Alimenta de fuerza tu espíritu para que te proteja en la desgracia repentina. Pero no te aflijas a ti mismo con fantasías. Muchos temores son resultado del cansancio y la soledad. Por encima de una saludable disciplina, sé amable contigo mismo. Eres una criatura del universo, no menos que los árboles y las estrellas, y tienes derecho a estar aquí.

"Aunque esté o no claro para ti, no hay duda de que el universo transcurre como debe de ser. Por lo tanto, mantente en paz contigo mismo y con Dios, independientemente de cómo pienses que debía de ser; con todas sus falsedades, trabajos y sueños truncados, éste es todavía un Mundo Bello".

Es una reflexión muy antigua sin embargo se puede adecuar a estos tiempos.

Los mejores deseos para que el año que esta por llegar, este lleno de bendiciones para todos en compañía de nuestras familias. Apreciar lo que tenemos, cuidarnos y ser felices. Es tiempo de agradecer, reflexionar, celebrar, llorar, bendecir. Celebrar la capacidad de amar, pensar, hablar, comunicar, reír, jugar, sentir, dar, trabajar, prosperar, perdonar, realmente qué bendecido somos. Apoyar en lo posible aquel que nos necesite.

Estamos en esta vida y este mundo solo una vez, hacer el bien.

Cuida tu cuerpo, tu vitalidad, tus emociones, tu mente, tu espíritu.

Felices Fiestas.