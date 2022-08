SU SALUD ORAL

ADULTO MAYOR

"He aprendido…Que la mejor aula de aprendizaje está a los pies de una persona mayor".

-Andy Rooney-

En 1982 se decretó conmemorar, a nivel internacional, el mes de agosto como el de la vejez; y en México se determinó que el día 28 del mismo mes sería considerado como el Día del Anciano, y Día de los Abuelos. En otros países, también lo celebran el 1º. de octubre.

Este día se ha denominado "Viaje hacia la igualdad de edad" y tiene por objetivo sensibilizar, crear conciencia, explorar y reflexionar respecto de las desigualdades que experimentan las personas mayores.

Se utiliza un listón distintivo de color verde, con filo dorado. El color verde: Significa el buen estado físico y emocional de la persona adulta mayor. El filo dorado: Significa la época dorada, en que las personas adultas mayores están libres de compromisos y pueden atender sus asuntos personales y vivir más plenamente.

Cuando eres joven, se te hace muy difícil que vas a llegar a ser adulto mayor. El cual requiere mucha comprensión, atención, escucharlos, darles tiempo, atenderlos, apapacharlos, cualquiera que sea su situación. Una gran mayoría se vuelven a convertir en niños.

Ser respetuoso con las personas de edad avanzada "según el cristal con que se mira", recuerdo tantos dichos que hay: "cómo te ves, me vi, como me ves, te veras". No suponer, es mejor ponerse en los zapatos del prójimo.

Nadie experimenta en cabeza ajena, es por esto muy importante sensibilizar lo más que podamos a entender a las personas. El caminar despacio, el repetir las cosas, contar las mismas historias una y otra vez, contar las anécdotas de familia, en ocasiones en la gran mayoría, los que escuchan no tienen esa tolerancia. Hay tantos dichos que escuchamos de jóvenes que cuando llega el día, "que razón tenían", ejemplo: si te sientas de sentón y te levantas a quejidos más de los 70 has cumplido (esto es real).

El envejecimiento es un privilegio, es un logro social y un desafío. El porcentaje de adultos mayores está incrementando a medida que pasan los años, según el INEGI, en 2020 residían en México 15.1 millones de personas de 60 años o más, que representan 12% de la población total. (P.T. 126, 014 024,) En 2020 hay 51 dependientes de cada 100 personas en edad de trabajar, 40 menores y 11 adultos mayores, para el año 2030, seremos, 20 millones de adultos mayores.

Los que ya están en esta etapa, han trabajado en ser independientes, fuertes. La invitación es al joven y el adulto, a trabajar en tener una longevidad sana, con una calidad de vida excelente, todo lo que se hizo en la vida, en la fase mayor, se reclama o se premia.