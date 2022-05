'Soy un hombre de estado', dice gobernador de Coahuila sobre sanciones por Consulta popular

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, se pronunció respecto a la reciente resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la cual se confirmó que utilizó recursos públicos para inhibir la participación en la pasada consulta de revocación de mandato presidencial, lo que abre la puerta para que sea sancionado.

Cuestionado hoy lunes por El Siglo de Torreón, el mandatario admitió que se trata de una resolución que respetará y de la que está listo para afrontar cualquier consecuencia que se derive, sin embargo sostuvo que el llamado a la no participación en dicha consulta lo realizó en un contexto fuera de sus responsabilidades como gobernador, atendiendo a un evento del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y dirigiéndose exclusivamente a los miembros del mismo PRI, no a la ciudadanía en general.

"Lo primero que habría de puntualizar es que soy un hombre de estado, un hombre que cree en las instituciones y que sin duda aceptaré las resoluciones de este y de todos los tribunales que mandan nuestro marco jurídico en el país, así siempre lo he hecho. Creo que de cualquier apercibimiento estaré atento y con la mejor disposición de acatar cualquier resolución que se dé, que además venga en amonestación a mi persona... Lo segundo es que estaba fuera de mi horario de trabajo, estaba en un evento de mi partido y que jamás hice alusión a la población en general y que siempre me referí a los miembros de mi partido, entonces ahí dentro de la resolución no sé cómo lo tomaría en cuenta, ni a qué llamen ellos 'horario de trabajo', ni 'uso de recursos públicos', porque no lo hubo, ni tampoco era mi horario de trabajo", declaró.

Riquelme además reflexionó sobre otros actores públicos que también se involucraron en el tema de la consulta de revocación de mandato, quienes pese a tener responsabilidades en la administración acudieron a eventos en Coahuila para estar dentro de eventos de partido, no obstante evitó mencionar nombres.

"Hubo también visitas de distintos funcionarios públicos del Gobierno de la República, en distintas horas y en distintos momentos, entonces yo en un caso personal respeto nuestra constitución, respeto nuestro marco jurídico, pero sobre todo las instancias que resuelven este tipo de asuntos y todos los que sean compatibles a enjuiciar un cargo como el nuestro, entonces ahí no tengo más que decir".

El Siglo de Torreón también cuestionó a Riquelme Solís respecto a la filtración de declaraciones del presidente del PRI, Alejandro Moreno, en las que se le escucha afirmando que a los "a los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre", tema que generó polémica desde la semana pasada y que ha derivado incluso en denuncias por haberse relacionado a temas de espionaje.

En ese sentido, el mandatario coahuilense señaló que "en relación al espionaje creo que las facultades de cualquier institución, sobre todo los gobiernos de los estados, el Gobierno de la República, todas las facultades que se nos den para poder combatir al crimen organizado y para mejorar la seguridad, pues creo que es una ventaja, pero usarlo para eso, no para espiar políticos y demás, no estaría en condiciones de emitir una opinión, en relación a que se tendría que ver toda la veracidad en las grabaciones que hay en circulación, no nada más esa, muchas otras que han estado en últimas semanas y derivado de los procesos electorales en 6 estados de la república... Yo no tendría ninguna opinión en este caso y menos en medio de procesos electorales que se llevarán a cabo la próxima semana", puntualizó.