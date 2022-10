'Soy tuya', los candentes mensajes de Alejandra Guzmán que dieron de qué hablar 

Aunque sigue en recuperación por su caída en un concierto que le provocó que se le saliera la cadera, Alejandra Guzmán no pierde las ganas de 'cachondear' con su pareja.

Y es que así lo demostró la cantante luego de que a través del programa de Ventaneando se revelaran un par de audios y mensajes en los que la cantante confesaba sus deseos más íntimos a su supuesto novio.

En los audios, la "Reina de corazones" dice con tono seductor que piensa mucho en su boca y en sus caricias, sin embargo, conforme iba pasando la conversación, los mensajes se ponían más candentes.

"Hola guapo, estoy pensando en tu boca (...) No puedo parar de sentirte dentro de mí, uy corazón, cuando me acuerdo que soy tuya, imagínate todo lo que hago cuando pienso en tus besos, en ti boca, en todo, hay mucha magia. Esto que siento es solo para ti", se escucha decir una voz muy similar a la cantante.

Los audios no terminarían ahí, ya que después se lee: "Ya quiero verte, ya no puedo (...) frente al espejo me estorba la ropa, improvisando aquí en la cama, sola, quitándome las ganas, no son tus manos las que me tocan".

Estas conversaciones desataron un sin fin de controversia en redes sociales, provocando que la cantante fuera fuertemente criticada por esta actitud.

Sin embargo, las cosas darían un giro inesperado cuando se dio a conocer que esta plática se trataba de una especie de publicidad para su nueva canción, la cual lleva por nombre Tuya.

Y es que a través de sus redes sociales, la cantante publicó esta conversación y dio a conocer el estreno de este nuevo sencillo.