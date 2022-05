'Soy del Santos Laguna', dice Jessica Mass

La actriz boricua, Jessica Mass, no conoce al 100 por ciento la trayectoria del Santos Laguna, sin embargo, hay una razón muy especial por la que le va a los albiverdes.

"Siempre digo que soy del Santos porque me encanta su jersey. No conozco muy bien el futbol, pero en verdad que me encanta su camiseta, sus colores", mencionó en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Jessica confesó que tiene grandes amigos laguneros que le han hablado tan bien de su tierra que le han inculcado el deseo de conocerla.

"Para empezar mi compadre Humberto Zurita es de Torreón y mi profesor de teatro, René Pereyra, también. Amaría conocer la Comarca Lagunera y le tengo un gran cariño a la región como si ya hubiera ido", mencionó.

Mass charló con este diario a propósito de su trabajo en la telenovela Amor dividido, que se ha colocado en lo más visto en su horario.

"Estoy contentísima porque la gente se ha mantenido viendo la novela. Por medio de Instagram me escriben muchas personas que están al pendiente de la historia", mencionó.

Vía telefónica, Jessica externó que gran parte de la trascendencia del melodrama se debe a que ofrece temáticas muy reales.

"Tocamos casos de migración, de inclusión, de la trata de personas, del amor en la tercera edad. Estamos pasando tantas cosas que ahí se reflejan, entonces no falta quién se identifique con cada uno de los personajes", acotó.

En ese sentido, Mass dio los detalles de, "la buena 'Minerva Ortiz'", su papel en Amor dividido, producción de Angelli Nesma.

"Ella es tremenda, es una mujer demasiado perversa y calculadora. Ahora hay muchas personas que se divierten viéndola. Estoy satisfecha con el trabajo, con lo que hicimos.

"En este caso, el personaje es de Puerto Rico, por lo que a mí se me facilitó más hacerlo y a 'Minerva' la pude enriquecer con cosas con las que yo crecí", resaltó.

Jessica expresó que aunque nació en Puerto Rico, creció en la República Mexicana por lo que se considera, "más mexicana que los tacos".

"Y luego mis hijos me hicieron más mexicana porque ellos nacieron en la República Mexicana. México me ha dado muchas cosas hermosas", dijo la esposa del también actor Ramiro Fumazzoni.

Con Ramiro, Jessica concibió a sus mellizos Bianca y Ramiro, quienes cambiaron su vida radicalmente para bien.

"Cuando llegaron ellos comenzó la preocupación en mi vida porque todo lo hacemos por ellos. Son una bendición y ellos minimizaron cualquier tristeza en mi vida".

Como Mass tenía otras entrevistas, tuvo que colgar la llamada, no sin antes reiterar su gusto por la región.

"Espero en verdad pronto ir a visitarlos. Por ahora, les encargo que sigan viendo Amor dividido".