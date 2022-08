Soy 100% caníbal, quiero comerte: Revelan impactantes mensajes de texto de Armie Hammer

El recién estrenado tráiler del documental de Armie Hammer de Discovery+, llamado House of Hammer, hace fuertes revelaciones respecto al supuesto canibalismo del actor.

En el adelanto, vemos a dos de sus presuntas ex, Courtney Vucekovich y Julia Morrison, quienes han aportado al documental impactantes pruebas de supuestos mensajes que tienen contenido que dejan en shock a cualquiera.

Este documental, una historia original de Discovery+, que muestra la cruda realidad del escándalo que alejó a la estrella de Call Me By Your Name de los reflectores.

Courtney Vucekovich es una de las mujeres que alegan que Armie había sido sexualmente abusivo con ella, y que llegó a expresar pensamientos de canibalismo. Otras mujeres se han sumado a dar declaraciones, denunciando comportamiento igual de perturbador de parte de Hammer. No solamente de Armie, sino también de toda la familia.

Casey Hammer, la tía de Armie y denunciante, detalló generaciones de secretos de la familia Hammer, un linaje millonario pero sumamente disfuncional.

"Por fuera, éramos una familia perfecta. Pero magnífica Sucesión un millón de veces, y era mi familia. Si crees en hacer tratos con el diablo, los Hammers están en la cima del tótem", señala Casey Hammer.

De acuerdo a las revelaciones, generaciones de hombres de la familia Hammer estuvieron involucrados en situaciones inquietantes.

"Mi nombre es Casey Hammer y estoy a punto de revelar los oscuros y retorcidos secretos de la familia Hammer", dice.

En los relatos de las mujeres que se aprecian en el tráiler del documental, son muy impactantes, pues muestran en sus teléfonos celulares, presuntos mensajes de texto enviados por Armie.

"Tengo la fantasía de que alguien demuestre su amor y devoción y lo ate en un lugar público por la noche y haga un uso libre de su cuerpo y ver su follan con extraños para mí", dice el texto.

Además, para mayor prueba, muestra un mensaje de audio con una voz que suena muy similar a la del actor: "Mi apuesta iba a incluir aparecer en tu casa y atarte por completo e incapacitarte y poder hacer lo que quiera en cada agujero de tu cuerpo hasta que yo termine contigo".

Las denunciantes hablan de como en un principio su relación con Armie "era increíble", las cosas eran casi perfectas. "Pero luego las cosas cambiaron".

Algunos de los mensajes de texto que presuntamente redactó Armie, muestran una voz de autoridad y control como "Soy dueño de ti" o "Yo decido cuándo duermes".

En otros mensajes, vendría lo más revelador e impactante. De acuerdo a Vucekovich, Hammer envió mensajes de texto hablando del rumorado canibalismo: "Soy 100% caníbal. Quiero comerte".

El documental de House of Hammer estará disponible en "streaming" en Discovery+ el 2 de septiembre, aún sin detalles sobre en que plataforma estará disponible en México y Latinoamérica, ni en que fecha.