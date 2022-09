Son solteras y buenas mamás; Famosas que criaron solas a sus hijos

Erika Buenfil tuvo un solo hijo al que llamó Nicolás en el 2005. La actriz le dedicó su vida entera a quien hoy ya es todo un adolescente de 17 años. Sin embargo, tuvo que sortear más de un obstáculo cuando Ernesto Zedillo Jr, hijo del expresidente mexicano Ernesto Zedillo Ponce de León, la dejó sola en pleno proceso de maternidad.

"(La relación) duró muy poquito. Fue cortito, fue breve y zas, quedo embarazada", reveló Erika Buenfil. El empresario no logró ejercer de forma constante su paternidad y eso la llevó a tener que llevar adelante su rol de madre en la más absoluta soledad. Ella contó con el apoyo de su familia desde el momento en que tomó la decisión de que iba a tenerlo.

Sherlyn otra de las actrices que decidió afrontar el proceso de ser madre soltera. La inseminación in vitro la convirtió en la mamá de André hace poco más de dos años. Su sueño siempre fue tener un hijo y ella está orgullosa de la decisión que tomó. Incluso ya se prepara para la tener un segundo bebe.

"Voy a visitar a mi doctor; exámenes y todo. Mismo doctor, mismo proceso. Vamos a ver cuándo pega, pero empiezo el proceso ya. Estoy muy emocionada, creo que va a ser inseminación. Tengo plática con Enrique, mi doctor, para saber si hacemos inseminación o in vitro. Me gustaría que venga sano o sana", sostuvo Sherlyn en una entrevista reciente.

Pero Erika Buenfil y Sherlyn no son las únicas madres solteras y que llevan con mucha felicidad su decisión. Todas han logrado superar los obstáculos y ahora disfrutan de la compañía de sus hijos. Violeta Isfel, Sofía Vergara, Marlene Favela, Marjorie de Sousa y Alicia Machado también figuran en esta lista de celebridades.

Violeta Isfel

A los 19 años, Violeta Isfel se convirtió en madre de Omar. Cuando quedó embarazada, luego de buscar tener un bebe, su novio no respondió muy feliz a la noticia. La actriz pronto se dio cuenta de que debía dejarlo y tomar las riendas de su nueva etapa.

"En el momento en el que me di cuenta de que solo éramos él y yo y de que nadie más me iba a ayudar, en algún punto sí me aterré. Lo que más me asustaba era quedarme solita con él y no poder trabajar, no encontrar trabajo o no tener con quien dejarlo mientras trabajaba", explicó Violeta Isfel.

Sofía Vergara

La actriz fue madre soltera a los 18 años. "Era realmente joven cuando me divorcié de su papá, así que lo crie tratando de darle el mejor ejemplo y de brindarle todo lo que podía. Cuando la gente me felicita por él, es muy gratificante", reconoció Sofía Vergara.

Marlene Favela

Marlene Favela no planeó ser madre soltera. Cuando su hija Bella Seely Favela nació ella todavía estaba enamorada de su esposo, el empresario George Seely. Pero a pocos meses del nacimiento él le pidió el divorcio.

Marjorie de Sousa

"Siempre te sientes culpable. No es fácil tener que irte a trabajar, tener jornadas de trabajo tan largas, es todo un proceso", reconoció Marjorie de Sousa sobre las dificultades de ser madre soltera. En el 2017 ella confirmó su ruptura con el padre de su niño y comenzaron una dura batalla legal en el que ella se quedó con la responsabilidad de cuidarlo sola.

Alicia Machado

La ex Miss Universo ha reconocido las dificultades de afrontar la maternidad en soledad. Alicia Machado se hizo cargo de su hija, Dinorah Valentina. "Mi hija está por sobre todas las cosas. El que un hombre me diga que no quiere salir conmigo porque soy madre soltera, es razón suficiente para que yo me aleje de esa persona", reveló hace un tiempo.