Solo recuperamos los baños, dice tesorero de mercado en Francisco I. Madero

Sobre el conflicto que prevalece con la administración de los sanitarios del mercado Manuel Acuña, del municipio de Francisco I. Madero, Reyes Martínez Alvarado dijo que solo los recuperaron y que la ley los asiste, pues la concesión que en su momento se entregó a la persona que los reclama como suyos ya terminó desde finales de julio.

Dijo que aunque Milagros del Carmen Pérez demandó al alcalde Jonathan Ávalos, e incluso promovió un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, el municipio no es el propietario del mercado, incluso ni ella tiene los documentos para respaldar la posesión del local.

Declaró que si bien “afectada” argumenta que hace años la Administración Municipal le entregó la concesión de los baños públicos, es irregular pues repitió que el mercado no es municipal, incluso cuando se originó el conflicto por recuperarlos, acudieron con el secretario de Gobierno Fernando de las Fuentes Hernández lo confirmó en el Registro Público de la Propiedad.

“Ella dice que tiene demandado al alcalde no a nosotros, cuando acudió a la Fiscalía y puso una denuncia contra algunos de nosotros fue porque que dijo que la desalojamos violentamente, no por la propiedad de los baños, pero como el municipio no es el dueño y ella sabe que no tiene forma de demostrado, no hay algún documento que respalde la propiedad, pues no sé cómo le vaya a hacer”.

El tesorero de la Unión de Locatarios, repitió que si en su momento se le entregó la concesión de los baños fue cuando justamente ella era parte de la mesa directiva y que el periodo por el que se estableció la concesión ya terminó y están en posibilidad de recuperarlos y si ella negoció con la entonces Administración, sabiendo que era irregular, pues insistió en que el mercado no es propiedad del Municipio.

“Ella dice que fue engañada, pues entonces fue engañada por si misma, pues cuando tomamos el acuerdo de dejarle la concesión era la Secretaria de Conflictos y sabía muy bien que había una fecha de inicio y final del contrato y ya se terminó a finales de julio de este año y nosotros lo único que hicimos fue recuperarlos”, recalcó.