'No quiero hablar de eso', Maya Nazor habría confirmado su rompimiento con Santa Fe Klan 

Fue hace un par de días cuando se comenzó a especular sobre un posible rompimiento entre Santa Fe Klan y su novia Maya Nazor, a poco meses de haber tenido a Luka, su primer hijo.

Durante todo este tiempo, ninguno de los dos había salido a aclarar este supuesto truene, hasta hace apenas un par de horas que Maya, durante un en vivo en redes sociales, pidió a sus seguidores que “por favor dejaran de preguntarle sobre Santa Fe”.

“No quiero hablar de eso, lo único que les pido es mucho respeto tanto para él como para mí”, señaló. “El día en que lo queramos hablar lo vamos a hablar, no tengo nada más que decir”.

Tras estas declaraciones, la joven de apenas 23 años comentó que él era él y ella era ella, dejando en claro que dejaran de preguntarle por el rapero.

“Solo si me gustaría que me dejaran de esta preguntando todo el tiempo por Ángel, en mis Tik Toks, en mis fotos, basta, Ángel es Ángel, yo soy yo, pregúntenle a él como está”.

A pesar de esto, Maya señaló que entre los dos siempre va a haber respeto y un pequeño, agregando que el amor y el cariño siempre iba a estar presentes.

“Lo único que les quiero decir es que hay mucho respeto y cariño siempre, porque tenemos un bebé, siempre, siempre va a haber eso y les pido a ustedes también el respeto y el cariño, porque yo las amo y los amo”.

Para finalizar con este tema, también agradeció a las personas que se dieron la oportunidad de conocerla cuando ella estaba aún comenzando su relación con Santa Fe Klan.

“Me dan hasta ganas de llorar, pero de felicidad por las personitas porque costó un montón de trabajo que me aceptaran y me juzgaron mucho y me criticaron mucho, pero yo sé que es parte dé y gracias a todos y a todas las que han cambiado su forma de pensar, muchas gracias, los amo”, concluyó con una sonrisa.