Solicitan donadores de sangre para trillizas recién nacidas en Saltillo

A través de redes sociales, padres de unas trillizas recién nacidas solicitaron el apoyo de la comunidad para que acudan a donar sangre para sus hijas, las cuales se encuentran internadas en el hospital La Concepción en Saltillo.

De acuerdo a la solicitud los donadores deben tener sangre O positivo u O negativo.

Entre los requisitos para donar sangre se encuentra ir en ayunas, no haber tenido COVID-19 en el último mes, no haberse hecho tatuajes desde hace un año, no haber ingerido alcohol y no estar en tratamiento médico.

Los interesados deberán comunicarse con Lucia Rodríguez García al número de celular 844-159-3899.