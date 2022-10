Sobre el temblor y los metaleros

Hasta los acontecimientos más disparespueden estar sujetos alas reglas de la existencia humana y dinámica social.

Tan "sesuda" afirmación, a la altura quizá del descubrimiento del hilo negro o de alguna expresión hecha por el propio Perogrullo, obedece a la cercanía de experiencias muy diversas vividas durante la semana que acaba de concluir.

PRIMER ACTO:

El sismo de la madrugada del jueves 22 de septiembre lo viví en la Ciudad de México, ocasión que me permitiócomprobar el avance de la cultura de la protección civil en la capital del país.

En la colonia Juárez la alerta sísmica se activó oportunamente y la evacuación del hotel que ocupaba fue rápida y ordenada.

A la mitad de la calle de Ayuntamiento, totalmente detenido el tráfico vehicular, los huéspedes nos integramos al grupo de vecinos que abandonó sus casas llevando sus pertenencias más indispensables -como mascotas-, conservó la tranquilidad y estuvo atento a cualquier desprendimientopeligroso. Además de la efectividad del aviso y de la conducta por el sismo, en este evento atestiguamos otros detalles, como la rapidez con la cual los helicópteros del Agrupamiento Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobrevolaron la metrópoli para detectar posibles daños.

INTERMEDIO:

En la mañana desayuné con dos de mis hermanos, quienes afortunadamente no registraron incidentes mayorespor el temblor. Sin embargo, dirigieron severas críticas al sistema de la alerta sísmica, acerca del cual dijeron "no sonaba" o avisaba "demasiado pronto", además, agregaban, la gente "no ha aprendido a evitar la desesperación".

Recordé, primero, cómo la experiencia adquirida esa madrugada me decía lo contrario sobre la oportunidad de la alerta, así como del papel insoslayable de las leyes de la física que inciden en el tiempo con el que anticipa un sismo. Observé también que en una megalópolis como la capital del país con más de 20 millones de habitantes, dos lamentables fallecimientos, presumiblemente, por pánico, presentaban una realidad jamás deseada, pero claramente muestra del avance en la respuesta a los fenómenos telúricos. ¿Cuántas personas hubieran sobrevivido al terremoto de 1985 de haber contado con esta herramienta? Una sola justificaría su operación.

Concluí al menos dos cosas: una, la mala opinión que ambos tenían del gobiernola extendían indiscriminadamente a todos los campos asociados con la administración pública; otra, asumían que lo actual es creación reciente y no suma de saberes y experiencias pasadas.

Actuar con base en prejuicios y suponer que la vida económica, social y política es creación del hoy y no resultado de la continua yuxtaposición de fracasos y victorias a lo largo de la historia, lleva a interpretaciones tan alejadas de la realidadcomo las mencionadas o las que adjudican capacidad y honestidad únicamente a las instituciones castrenses, por ejemplo.

SEGUNDO Y ÚLTIMO ACTO:

El viernes y sábado asistí en Monterrey al México Metal Fest, evento que, de continuar su tendencia, pronto estaráen el calendario mundial de los "headbangers" o de quienes gustan de mover la cabeza al ritmo de la música de metal. Al igual que decenas de miles de personas de todas las edades, viví esa convivencia festiva, diversa, plural y tolerante, pero tal vez como sólo unas pocas pudieron hacerlo por su edad, entendí el particular significado de esta conjunción en el momento actual.

Hace unos 45 años quienes gustábamos de la música equivalente al metal del presente estábamos en el terreno de lo prohibido, de la represión policiaca, de la calumnia de abyectos medios de comunicación masiva, de lugares del inframundo menos dignos que los hoyos funkies -asistí, nadie me lo contó, a conciertos en un corral de vacas y en una bodega de azúcar a la que llegué atravesando a pie calles obscuras con charcos de aguas negras-.

En cambio, acudí sin ninguna restricción el 23 y 24 de septiembre en compañía de una de mis hijas al México Metal Fest,donde nunca sentí la necesidad de huir de la policía, disfruté una sede digna y vi que la difusión del evento en medios de comunicación distó de compararnos con delincuentes, como antaño sucedía.

Ni el avance de la protección civil ni el respeto a la contracultura son temas ajenos a la influencia de la historia.

Los juicios preconcebidos o el rechazo sin argumentos al quehacer gubernamental, resultarían así tan inútiles para terminar con lo malo y conservar lo bueno del país, como hacerlo con pretensiones caudillistas y criterio selectivo de los hechos de la historia por intereses de grupo.

Por supuesto: opinión humana, ni por asomo verdad divina.