Situación financiera de Durango impide solventar compromisos

El secretario General de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, reconoció que las dificultades financieras por las que atraviesa el estado impiden que se solventen todos los compromisos que se tienen de manera inmediata, por lo que se atienden los asuntos más urgentes.

"Tenemos en este momento alrededor de 12 mil millones de pesos de dinero que necesitamos pagar de inmediato, me refiero al tema de los fondos en educación estatal, me refiero a los adeudos de presidentes municipales, me refiero a los adeudos con los empresarios, con los constructores, es un tema verdaderamente difícil, complicado".

"Tenemos que, en este momento, establecer los montos mínimos que les permitan la supervivencia a los gobiernos municipales. El día de ayer dos gobiernos municipales estaban con problemas graves de que les cortaran la energía eléctrica", informó.

No obstante, declinó hablar sobre cuáles son estos dos municipios que tienen la mayor dificultad.

"No quisiera estigmatizar, pero son dos municipios; yo de manera personal he estado teniendo comunicación con funcionarios de la Comisión Federal para que nos ayuden en ese sentido, porque no podemos tener poblaciones sin agua potable, por ejemplo", estableció.

"Por fortuna hemos tenido una muy buena atención por parte de la Comisión Federal de Electricidad, incluso en el sector educativo entiendo que existen adeudos también muy graves en materia de energía eléctrica. Tampoco podemos tener escuelas sin energía eléctrica", indicó.

Por lo que insistió que se está recurriendo a la negociación para poder lograr la comprensión, sobre todo de la Comisión Federal de Electricidad, para sortear estos problemas graves que se registran en los municipios por la falta de pago de las participaciones que no les transfirieron por parte de la pasada administración estatal.

"Hemos tenido muy buena respuesta para que mientras se equilibra el tema financiero podamos salir adelante", concluyó.

