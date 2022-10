'Grave problema', pago de próximas quincenas

Se cubrió la última quincena sin contratiempos en el Gobierno del Estado, sin embargo, no está del todo garantizado el pago de las próximas, debido a las dificultades financieras que se atraviesan.

El titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Héctor Vela Valenzuela, informó que se requieren aproximadamente 425 millones de pesos para el pago de nómina, por quincena (incluidos maestros y personal de salud), por lo que es un monto considerable.

Expuso que, con base en la ruta financiera de la Secretaria de Finanzas, la cual calificó como muy complicada, fue posible pagar la pasada quincena, pero aún hay dificultades.

Refirió que los 300 millones de pesos que se autorizaron por parte del Gobierno Federal el mismo día de la toma de protesta del Gobernador, ya se tienen en curso y son los que ayudaron a tener una nómina completa para la quincena anterior.

"El grave problema es lo que vamos a tener el día 15 de octubre, el 30, pero más grave en diciembre con los incentivos de fin de año", complementó el Secretario General de Gobierno.

AJUSTES EN TODAS LAS DEPENDENCIAS

Dijo que, aunque todavía no se estima cuantitativamente la viabilidad de la permanencia de la totalidad de las dependencias, sí se prevén cambios.

"Lo que sí les digo es que vamos a tener que hacer ajustes muy importantes en absolutamente todas las dependencias, yo no quiero hablar mas de esto, no quiero estigmatizar nada, pero sí había un enorme incremento en las nóminas del Gobierno del Estado que tenemos que equilibrar, que tenemos que sanear porque de otra manera no podemos", agregó.

Cuestionado sobre las áreas que estaban más sobrepobladas, respondió: "yo no quisiera hablar de áreas o, mejor dicho, prácticamente todas". De ahí que se tendrán que hacer cambios.

SIN RECURSOS EN TSJE

Llegó la quincena y en el Tribunal Superior de Justicia del Estado no hay para pagar la nómina. Se necesitan 16 millones de pesos con urgencia para pagar los sueldos de los trabajadores.

Así lo manifestó Yolanda de la Torre Andrade, presidenta del Poder Judicial del Estado, quien dijo sentirse preocupada por dicha condición.

"Ayer tuve una reunión extraordinaria con el Consejo de la Judicatura, en la que se mencionó que nunca se ha dejado de pagar el salario de los trabajadores", comentó.

Siguió: "Lamento mucho lo que sucede con las finanzas del Tribunal y su impacto a los trabajadores. Aquí hay gente muy valiosa, que le echa muchas ganas y no les podemos salir con esto".

Adelantó que habrá recorte de personal, ya que, en los últimos años y meses la plantilla laboral se ha incrementado de forma considerable.

"Vengo a limpiar la casa del Poder Judicial y vamos a hacer un recorte a la nómina, pues hay que actuar con responsabilidad", dijo.

Mencionó que se acercará al Congreso del Estado, con la finalidad de solicitar una reasignación de recursos.

Lo anterior, como parte de un esquema de austeridad, que implica la eliminación de gastos innecesarios.

Y es que el problema es que no hay dinero para pagar esta quincena, pero tampoco hay para cubrir las siguientes.

De igual manera, dijo que solicitará apoyo al Gobierno de Durango, para solicitar una auditoría externa al fondo auxiliar y la administración.

También, de manera interna, se realizará una auditoría y revisión jurídica de expedientes.