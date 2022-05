Síndico de Gómez Palacio llama a Colegio de Ingenieros a presentar pruebas sobre Sideapa

El síndico municipal de Gómez Palacio, Cuauhtémoc Estrella, llamó al Colegio de Ingenieros a presentar las pruebas y denuncias ante las instancias correspondientes, sobre los supuestos actos de corrupción en la asignación de obras en Sideapa.

En días pasados, el presidente de dicho organismo denunció que la obra pública que se realizó fue solo por parte de un solo grupo constructor e incluso dijo se hizo uso de supuestos prestanombres.

TAMBIÉN LEE Colegio de Ingenieros Civiles denuncia corrupción en Sideapa de Gómez Palacio

Señalan que piden apoyo económico para liberar pagos

Sobre tales señalamientos, Estrella dijo que se viven tiempos políticos, por lo que pidió presentar las pruebas que comprueben sus señalamientos.

"Yo creo que es un momentos político que ahorita se están basando algunas gentes en llevar agua a su molino, no dudo que detrás de esto también esté algún sujeto que aquí estaba sentado algunos días, entonces yo no tomaría por ese lado en principio. Segundo, si hay alguna prueba que haga que lo hagan valer, obviamente aquí lo que se prometió en esta administración es cero corrupción y eso es lo que estamos tratando de lograr de que no regrese la corrupción del pasado. Ese es el llamado, que presenten pruebas y las denuncias correspondientes", insistió el funcionario.

Recordó que están las instancias como la Contraloría Interna del Sideapa (Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado) así como la Contraloría Municipal".

"Podemos actuar y sacar, si fuera el caso, hacer las denuncias correspondientes ante el órgano competente, dijo Cuauhtémoc Estrella.

El síndico comentó que al momento no se ha presentado ninguna denuncia. "Que yo sepa no, lo vamos a revisar".