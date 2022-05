Colegio de Ingenieros Civiles denuncia corrupción en Sideapa de Gómez Palacio

El Colegio de Ingenieros Civiles de La Laguna fijó su postura a favor de la libertad de expresión en las campañas que tienen como finalidad convencer y persuadir a la ciudadanía para lograr la mayoría de los votos en el escrutinio electoral, pero consideró que no es "tolerable" que se mienta bajo ninguna circunstancia y que, además, sea de forma "cínica".

"En la administración actual de Gómez Palacio y sobre todo en la gestión de Marina Vitela, prácticamente la obra pública la hizo un solo grupo constructor, incluso con el descaro de contar con prestanombres, además, en el organismo operativo denominado Sideapa, en la planta baja, al fondo a la izquierda, el departamento de Pagos solicitaba ‘apoyo económico’ para poder liberar pagos, situación que puede constatarse al haber empresas que no han recibido pagos por no alinearse a estas reglas, además de no ser parte del grupo constructor privilegiado", expresó Daniel de la Garza Ferrer, presidente del Colegio de Ingenieros.

"La ciudadanía gomezpalatina no merece más mentiras sobre que no hay corrupción, sí hay y es muy evidente, además pregunto: ¿Cuántos familiares directos e indirectos tiene y tuvo Marina Vitela en su administración?", añadió.

El empresario cuestionó cuántos proyectos ejecutivos integrales hizo Arturo Rodríguez como director de Obras Públicas, cuál obra de gran relevancia se hizo en la gestión municipal, cuántas veces desarrollaron proyectos de relevancia para la ciudadanía gomezpalatina, también preguntó si se dejó un expediente de proyectos para ejecutarse a mediano y largo plazo o si se mejoraron los tiempos en los trámites de licencias de construcción. En este sentido, indicó que sigue siendo igual de lento o aún más.

"Es importante que se determinen sanciones por mentir, tanto en las campañas electorales como en las administraciones consolidadas, normalizamos que se engañe a la gente y eso no es adecuado. No hay congruencia entre lo que se dice con lo que se hace y aún más en relación a Marina Vitela y al Gobierno federal, se prometió, en ambos casos, oportunidades a empresarios locales, y la realidad es que solo un grupo estuvieron ejecutando la obra pública, obsérvese en el proyecto de Agua Saludable", dijo.

De la Garza Ferrer pidió que los organismos y la ciudadanía exijan, que se penalicen las mentiras y que se levante la voz, de manera adecuada y sin enfrentamientos, pues consideró que la omisión de actos es también complicidad.