Sin ropa, Silvia protesta por homicidio de su hijo en el Día de las Madres

Silvia Castillo Hernández no tuvo un 10 de mayo con flores ni regalos. Este mediodía la mujer se desnudó frente al acceso de la calle de Moneda número 1 de Palacio Nacional para exigir que se investigue el asesinato de su hijo Alan Ibarra Castillo, ocurrido el 2019 en San Luis Potosí.

"No hay justicia, me vale una ching.., una madre no debería de terminar así", dijo Castillo mientras se despojaba de sus prendas.

Desde 2019, cuenta la mujer, ha comenzado un viacrucis en diversas instancias del gobierno federal, pues ha acudido a la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, comisiones de Derechos Humanos y Presidencia, con la misma exigencia de justicia.

Frente a Palacio Nacional, sede del Ejecutivo federal, la mujer se envolvió en la bandera de México y posteriormente tomó una manta en la que se lee el siguiente mensaje: "Justicia para Alan, lo quemaron vivo, prisión preventiva, Procuraduría omisa y corrupta. No más violaciones hacia mis derechos a una justicia pronta... Silvia Castillo".

En su protesta, acusó con desesperación que uno de los presuntos responsables de la muerte de su hijo fue liberado, mientras que los otros dos no han sido detenidos, razón por la que exige justicia.