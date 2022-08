Sin revisar, informe de finanzas en Congreso

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública no ha circulado entre los diputados locales el informe derivado de la revisión a la Cuenta Pública 2021 del Gobierno del Estado.

"La dejamos prácticamente hasta el último para que también todas las observaciones que se traían tengan más tiempo para solventar, ya que es el último año de la Administración y que salga con las menores observaciones posibles", explicó la diputada local Patricia Jiménez Delgado.

Como Presidenta de dicha Comisión legislativa, reiteró que dicho informe fue dejado para el último, a fin de que el Gobierno del Estado pueda entregar a la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE) la documentación que permita solventar observaciones y que la Comisión pueda revisar completo el informe.

Por su parte, el diputado local Luis Enrique Benítez consideró que ya sería prudente que los integrantes de la Comisión conozcan el análisis realizado por la EASE a la Cuenta Pública del Gobierno estatal, para evitar hacerlo "a las carreras".

"Confiamos en la Entidad de Auditoría y en su trabajo serio y profesional. Pero habría que ver cómo está el ejercicio de los recursos del 2021 y si se gastaron en lo que se dijo que se habrían de gastar, y si no hay ningún problema respecto a esta Cuenta", añadió.

La Comisión ya revisó y aprobó los informes de Cuentas Públicas de 36 Ayuntamientos y de cuatro organismos autónomos; es decir, falta revisar los casos de los Gobiernos Municipales de Lerdo, San Juan del Río y Pueblo Nuevo.

"En porcentajes no es tanto. Por ejemplo, Lerdo trae un cinco y poquito más de porcentaje de observación, no es tanto pero sí consideramos que había una cantidad fuerte que no ha sido solventada. Entonces le estamos dando oportunidad", complementó la legisladora panista.

En el caso de Pueblo Nuevo, ejemplificó que también se observaron algunas acciones que no están localizadas; por lo que los integrantes de la Comisión optaron por no someter dicho informe a votación para que se puedan solventar.

Debido a que recién concluyó el periodo vacacional de dos semanas para los trabajadores gubernamentales, todavía se concedió una semana más para solventar las observaciones realizadas por la EASE, por lo que tendrían de plazo hasta la próxima semana para que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública convoque a someter a votación dichos informes pendientes.