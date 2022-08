Sin mayores contratiempos, obra de SV4C: Riquelme

Luego de una fuga de gas en la zona de obras del Sistema Vial 4 Caminos (SV4C) de Torreón, además de otros incidentes menores ocurridos en semanas pasadas, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, afirmó que la construcción de dicho proyecto se encuentra sin mayores contratiempos, además de que no se cuentan con mayores riesgos para los trabajadores o la ciudadanía que transita en sus alrededores.

Fue ayer lunes que el mandatario dedicó unos minutos para explicar lo ocurrido durante la semana pasada en ese sitio, cuando trabajadores golpearon accidentalmente una tubería de conducción de gas, misma de la que no se tenía conocimiento, ni siquiera dentro de la empresa responsable; al respecto el mandatario señaló que se tienen estimaciones al respecto de parte de la Secretaría de Infraestructura del Estado, de forma que autoridades, empresas y responsables de la obra tienen una coordinación en "tiempo real" para atender ese tipo de eventualidades y evitar mayores consecuencias.

"Hemos estado nosotros analizando algunos proyectos aquí en el subcomité, y lo he hecho en primer lugar porque aquí hay empresarios, hay directores de hospitales, hay distintos actores políticos y sociales, representantes de cámaras, esos proyectos que hemos analizado nos permite darle seguimiento muy rápido a lo que está ocurriendo, a lo que está sucediendo en cada uno de estos proyectos, la revisión semanal del proyecto del Sistema Vial de 4 Caminos nos permite a todos ver puntualmente que es lo que está ocurriendo, les puedo decir que el sistema va en tiempo, va muy bien, se está trabajando los domingos como lo pedimos, aquí se nos dice en qué se está trabajando".

El gobernador además señaló que, el hecho de que en ocasiones las máquinas y los trabajadores no se encuentren en las áreas de desnivel no significa que no se tenga avance, toda vez que también se tienen que ejecutar labores de mapeo, armado de estructuras y demás acciones que son igualmente necesarias en la construcción del sistema de desniveles del SV4C.

De la misma forma reiteró que en el incidente registrado la semana pasada no se registraron personas lesionadas, aunque al margen de ello las corporaciones de rescate y apoyo estarán pendientes para evitar que, en caso de nuevas situaciones de percance, se registren trabajadores o civiles con alguna lesión o afectación.