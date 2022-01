Sin irregularidades en preliberación: SSP

Luego de que un organismo diera a conocer que Coahuila se encontró entre los estados donde se presentaron inconsistencias en las preliberaciones de los internos de los penales, la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad, aseguró que éstas fueron regulares y bajo los lineamientos mínimos y necesarios.

Lo anterior fue dado a conocer en su estudio "Libertad ante la pandemia COVID-19 en los centros penitenciarios", por lo que Apolonio Armenta, titular de la Unidad Desconcentrada de Ejecución de Penas y Reinserción Social, aseguró que el error fue en el procesamiento de datos.

Aseguró que el organismo México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), tuvo el error de pedir la información a través de vías diferentes a las que se debió tomar en cuenta, por lo que al momento de llevar a cabo el procesamiento de datos, se observaron las inconsistencias, así como la disparidad en las dependencias estatales.

Apolonio Armenta resaltó que la información fue solicitada vía transparencia, sin especificar para que se requería.

"No se dijo para que querían la información de cuántas pre liberación hubo en el año 2019 y 2020, se pidió, pero en general, no solo sobre el COVID-19. Fue solicitada desde los cambios de medida cautelar, reducción de sentencia, suspensiones condicionales de la pena, por lo que hicieron una revoltura de información", aseguró. Añadió que la información se solicitó al Poder Judicial del Estado, sin embargo, no se hizo esta solicitud al Juzgado de Ejecución de Penas.

"Hay diferentes formas de pedir un beneficio que es a través del defensor o de los mismos familiares y por eso las discrepancias. Creo que el informe está errado, pues no recabo los datos necesarios y correctamente", destacó.