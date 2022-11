Sin fecha para reanudar operaciones en Casa del Migrante Frontera Digna en Piedras Negras

Dado que aún no cuentan con las condiciones dignas para atender a la población migrante que arriba a Piedras Negras, aún no hay fecha para reanudar operaciones de la Casa del Migrante “Frontera Digna”; pues aún se requieren llevar a cabo diversas adecuaciones y esto se realiza conforme a los donativos que se obtienen para ello.

“No tenemos ninguna fecha decretada, solamente se entregó el lugar, pero no nos entregaron insumos, ni el lugar por completo habilitado y nosotros tenemos que darle la forma y garantizarle los servicios a todos. No se está suspendiendo la atención tanto de oficina como de necesidades básicas, pero como albergue no funciona”, informó Edgar Rodríguez Izquierdo, asesor jurídico en la Casa del Migrante “Frontera Digna”.

Indicó que se reanudará el servicio de albergue hasta que se concluya con la habilitación del lugar y se tenga un lugar digno para poderles dar a los migrantes un servicio; lo cual podría ser en un lapso de 15 días más, aunque dependerá mucho de lo que puedan avanzar conforme a los donativos que reciben.

(Foto: RENÉ ARELLANO / EL SIGLO COAHUILA)

Rodríguez Izquierdo consideró que si las condiciones son favorables, para inicios del mes de enero de 2023, dicho inmueble tendrá la capacidad para atender a 120 personas, pues actualmente solo se cuenta con la infraestructura para dar atención a un total de 40 personas, divididas entre 20 hombres y 20 mujeres.

Precisó que actualmente están como oficina pero a medias, pues no cuentan con línea telefónica, ni el servicio de internet y el traslado del mismo lleva tiempo; por lo que están actuando conforme a sus capacidades. Por lo que hasta que no tengan todos esos servicios no van a reanudar operaciones de albergue.

(Foto: RENÉ ARELLANO / EL SIGLO COAHUILA)

“Así como se llegan todas las cosas se empiezan habilitar, en el caso de que sea, la capacidad total provisional van a ser 70 personas a lo mucho; está como para 120 personas, pero van a ser para 70 a lo mucho”, indicó el asesor jurídico de la Casa del Migrante “Frontera Digna” de Piedras Negras.