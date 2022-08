Sin fecha para que nueva presidenta de Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Durango rinda protesta

Sin fecha aún para la toma de protesta de la nueva presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Durango (CEDHD), Karla Alejandra Obregón Avelar. Legisladores esperan que sea antes de la toma de protesta del nuevo gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal.

Recordar que fue el pasado jueves por la noche que con 19 votos a favor fue nombrada, Alejandra Obregón, como nueva presidenta por el Congreso en el inicio del Período de Sesiones Extraordinarias.

Estarán en el cargo por un período de cinco años

“Ya se tuvo el resolutivo, estamos esperando los tiempos no nos han dado los tiempos, no sé si sea cuando esté el nuevo gabinete, no sé si sea antes o después, supongo que tiene que ser antes”, comentó Marisol Carrillo, diputada y presidenta de la Comisión de Equidad y Género en el Congreso.

En esta nueva encomienda, los legisladores confían en que hará un buen papel no solo en el tema de recomendaciones sino en brindar una justicia pronta y expedita a las posibles víctimas.

“Tenemos toda la certeza de que hará un papel no solamente de recomendaciones a las instituciones cuando las víctimas presenten pues ahora sí que denuncien, sino que vamos más allá de las recomendaciones, que la presidenta dé el cobijo pero sobre todo una justicia pronta y expedita a las víctimas eso es lo que queremos”.

En la misma sesión extraordinaria del Congreso, también fue nombrado como presiente suplente de la CEDHD Martín Salvador González Bringas, al obtener 18 votos a favor.

Tanto Alejandra Obregón como Martin Salvador González, estarán en el cargo por un período de cinco años a partir de su toma de protesta constitucional.

Desde que se dio a conocer su nombramiento, el personal de la Comisión quienes estarán a su cargo, hizo extensas sus felicitaciones hacia Karla Alejandra Obregón a través de las redes sociales oficiales.

Quien también lo hizo a través de sus redes sociales, fue el presidente saliente, Marco Antonio Guereca quien posteó el siguiente mensaje: Un gran honor entregar la estafeta de la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a una mujer muy preparada, muchas felicidades Karla Alejandra Obregón Avelar un gran equipo de trabajo te está esperando CEDH Durango para seguir trabajando a favor de la dignidad humana”.